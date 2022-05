Atlétika

Takács Boglárka új magyar csúcsot futott 100 méteren Ausztriában

Takács Boglárka szenzációs versenyzéssel 11.37 másodpercre javította a 100 méteres síkfutás magyar csúcsát a Sankt Pölten-i nemzetközi atlétikai versenyen.

A magyar szövetség beszámolója szerint a BHSE húszéves sprintere Szabó Enikő 2004 óta fennálló 11.41-es rekordját adta át a múltnak.



"Nagyon jó körülmények voltak, minden adott volt, hogy jót fussak. Örülök az időeredménynek, és annak, hogy még csak május van, de már most hétről hétre ennyire jól megy a versenyzés" - mondta a verseny után Takács az atlétika.hu oldalnak.



Hozzátette, a mostani futása nem volt hibátlan, így bízik abban, hogy lesz még ennél gyorsabb is.



"November óta a Honvéd színeiben versenyzem, felköltöztem Budapestre és immáron Németh Rolanddal készülök. Sok az új impulzus, új környezetben, új edzővel, új városban kezdtem meg az évet, és az eddigiek alapján kijelenthető, hogy nagyon jót tett a váltás. Jól sikerült a felkészülés, voltunk három hetet Portugáliában edzőtáborban, és sem sérülés, sem pedig betegség nem hátráltatott, így minden adott, hogy egy jó szezont tudhassak majd magam mögött" - beszélt az elmúlt fél évről a fiatal sprinter, akinek a célja a müncheni Európa-bajnokságra való kijutás.



Az Eb-szint 11.24 másodperc, de ranglistáról is ki lehet jutni az augusztus 15. és 21. közötti kontinenstornára, Takács szerint ez utóbbi lehet reális a számára.



A kontinentális versenysorozat ausztriai challenger-viadalán Heffner Hédi 800 méteren ezüstérmes lett 2:07.52-es futásával, míg diszkoszvetésben Szikszai Róbert 61,70 méterrel, kalapácsvetésben pedig Pásztor Bence 73,26-tal bronzot nyert.



A vágtázó Illovszky Dominik 10.37 másodperccel ötödik lett százon.