Tragédia

'Még fel sem fogtam, hogy a fiam nem jön haza többé' - összetört a balesetben elhunyt fiatal kenus édesanyja

"Megszakadt a szívem, de még fel sem fogtam, hogy a fiam nem jön haza többé" - ezt mondta a balesetben meghalt, 19 éves Csanki Márk édesanyja a Blikknek.



Az MVM Szegedi Vízisport Egyesület fiatal kenusa péntek este halt meg egy autóbalesetben. Az MTI információi szerint a balesetet az okozta, hogy az M5-ös autópálya 36-os kilométerszelvényénél egy román honosságú kamion - egyelőre ismeretlen okból - megállt, ezt követően nekiütközött hátulról egy kisteherautó, majd az árokba sodródott.



A mögött a jármű mögött érkezett az a személyautó is, amelyet a fiatal kenus barátnője vezetett. Az ütközés elkerülése érdekében balra rántotta a kormányt, és a szalagkorlátnak csapódott. Ő maga azóta is válságos állapotban van, míg Csanki Márk a helyszínen életét vesztette.



Édesanyja most azt mondta: először a fia barátnőjének szüleitől értesültek arról, hogy baleset történt, majd hiába hívták a kórházat, azt felelték, Márkot nem vitték be.



"Amikor a mentőket elértem, és azt válaszolták, »sajnos...«, már tudtam, hogy valami nagy baj történt. Azt éreztem, teljesen üres vagyok, értelmét veszti az életem. Megszakadt a szívem, de még fel sem fogtam, hogy a fiam nem jön haza többé" - mondta az édesanya a Blikknek. Azt is hozzátette, hogy az autót vezető lány még mindig válságos állapotban van, és bár az altatásból már felébresztették, azt még nem közölték vele, hogy a barátja nem élte túl az ütközést.

A sportklub elnöke, Petrovics Kálmán azt mondta, hogy Csanki Márk nagy tehetség volt, és jövő vasárnap lett volna a következő versenye. Példaképének Kolonics Györgyöt, a 2000-es olimpián győzelmet arató, fiatalon elhunyt kenust tartotta.



A fiatalember az édesanyja mellett bátyjával és öccsével élt együtt. Utóbbi - aki szintén kenuzik - azt mondta: szombaton versenye volt Győrben, azon még elindult, de képtelen volt végigmenni a 18 kilométeres távon. "Előtte hajnali három óta csak sírtam, és ez teljesen kimerített."



"Ezentúl minden megmérettetésen érte fogok küzdeni" - mondta Csanki Márk öccse, Imre.