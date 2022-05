Történelmet írt a Giro d'Italián, aztán ünneplés közben kilőtte a szemét a pezsgődugóval - videó

Szemsérülése miatt nem tudja folytatni a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyt Biniam Girmay, aki történelmi keddi szakaszgyőzelme után a pódiumon ünneplés közben ügyetlenül nyitotta ki a pezsgősüveget.



A 2011-es Giro-győztes Michele Scarponi emlékének szentelt etap megnyerésével a 22 esztendős Girmay lett az első fekete-afrikai kerékpáros, aki szakaszsikert ünnepelhetett az olasz körversenyen. Az U23-as vb-ezüstérmes győzelem feletti önfeledt öröme ugyanakkor csak az eredményhirdetésig tartott, mivel a pezsgősüveg bontásánál gyakorlatilag szemen lőtte magát a dugóval, és mivel az eset után a bal szemével nem látott, Jesiben kórházba szállították. A vizsgálatok bevérzést állapítottak meg az elülső szemkamrában.



Csapata, a Peák Barnabást is foglalkoztató Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux vezetői a szerdai szakasz előtt bejelentették: a Gent-Wevelgem eritreai bajnoka nem tudja folytatni a viadalt.



Girmay kiesése a további remélt szakaszsikerek mellett azért fájó belga csapata számára, mert a sprinterek pontversenyében éllovas Arnaud Démare (Groupama-FDJ) mögött mindössze hárompontos lemaradásban volt a ciklámen trikóért folytatott vetélkedésben.



Girmay nem az első, aki ezen az olasz körversenyen eltalálta magát pezsgőbontás közben, a nyitóetapon diadalmaskodó - kedden Girmay mögött második - holland Mathieu van der Poel arcon lőtte magát a dugóval, ám ő megúszta sérülés nélkül.



Szerdán a Santarcangelo di Romagna és Reggio Emilia közötti 203 kilométer megtétele vár a mezőnyre. A 3445,6 kilométer össztávú viadal - amelynek első három szakaszát Magyarországon rendezték - jövő vasárnap a veronai időfutammal fejeződik be.

820 pm @GrmayeBiniam has just left hospital in Jesi #Giro105 His start in stage 11 looks unlikely. In the morning the team will communicate about it 🤞 pic.twitter.com/WvBC5Z2ZJL