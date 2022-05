Hegymászás

Suhajda Szilárd sikeresen elérte a Lhoce 8516 méteres csúcsát

A sportoló mesterséges oxigén használata nélkül, saját felszerelésével, magashegyi teherhordók alkalmazása és egyéb, külső erőforrások és táborok használata nélkül mászott.

Suhajda Szilárd szombaton sikeresen elérte a Föld negyedik legmagasabb pontját, a Himalájában található Lhoce 8516 méteres csúcsát; a sportoló mesterséges oxigén használata nélkül, saját felszerelésével, magashegyi teherhordók alkalmazása és egyéb, külső erőforrások és táborok használata nélkül mászott - tájékoztatta a Magyar Lhoce Expedíció hétfőn az MTI-t.



Suhajda Szilárd a K2 első magyar megmászása során is a tiszta mászás jegyében érte el történelmi sikerét. A világ második legmagasabb pontjára, 8611 méterrr szintén oxigénpalack használata nélkül, saját erejéből jutott fel - olvasható a közleményben.



Mint írják, mindkét csúcs, a K2 és a Lhoce része a hegymászó hosszútávú projektjének, az úgynevezett The Big Five kihívásnak, melynek során szeretné elérni a Föld öt legmagasabb pontját, az eddigiekhez hasonlóan tisztán, oxigénpalack használata nélkül.



A tájékoztatás szerint Suhajda Szilárd május 11-én érte el a 6400 méteren fekvő kettes tábort, ahonnan éjszaka indult tovább a 7300 méteren ledepózott sátrához. Innen, a 3-as táborból szintén éjszaka startolt és nagyjából a déli órákban érte el a 4-es tábor magasságát, ami az úgynevezett csúcsmászó tábort jelenti. A mászók itt már nem éjszakáznak, néhány óra pihenés után elindulnak a csúcsra.



Május 13-án, a 7800-7900 méteren eltöltött délutánt követően, az esti órákban vette kezdetét Suhajda Szilárd csúcsmászása és másnap, május 14-én érte el a Lhoce 8516 méteres csúcsát. A hegymászó két napon keresztül ereszkedett, a biztonságot jelentő alaptábort hétfő reggel érte el.



"A csúcsmászás során végig kiválóan éreztem magam, ellenben a vártnál sokkal rosszabb idő volt egész nap, ez a mozgást jelentősen megnehezítette. Az erősen változékony idő ugyanakkor egy pillanatra sem bizonytalanított el, és mire a legmagasabb pontra értem, a látótávolságra sem lehetett panasz!" - idézi a közlemény Suhajda Szilárd hegymászót.



Az összegzés szerint a hegymászó 2023-as célja a The Big Five projekt legmagasabb tagja, a Mount Everest megmászása. Sikere esetén Suhajda Szilárd lehet az első magyar állampolgár, aki mesterséges oxigén használata nélkül jut fel a világ legmagasabb hegycsúcsára.