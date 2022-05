Szabadidősport

Kihívás Napja - Cél a sportolással töltött 35 millió perc

A szervezők célként űzték ki, hogy elérjék a 35 millió, mozgással eltöltött percet, ami 66 és fél évnek felel meg.



A Magyar Szabadidősport Szövetség szerdai közleményében kifejtette: a nagy népszerűségnek örvendő, ingyenes játékos, vidám nap célja, hogy kedvet teremtsen a mozgással teli életmódhoz.



A legsportosabb címért idén is több kategóriában indulhatnak a megméretések szerelmesei. A települések, oktatási intézmények és közösségek nevezéseit jövő péntekig várják az egész országból. A legjobbak az összesen közel 4,5 millió forint értékű sportszerutalvány valamelyikét is hazavihetik. A feladattal kapcsolatosan kiemelték: a megadott időpontok között 15 percen keresztül a közösséggel együtt minél több aktivitást kell végezni és azt rögzíteni. Célként azt tűzték ki, hogy elérjék a 35 millió, mozgással eltöltött percet. A munkahelyi kategóriába idén közel kétszáz 3-8 főből álló csapat jelentkezett, akik április 27. és május 25. között mérik össze tudásukat.



Bánhegyi Adrienn, többszörös világ- és Európa-bajnok ugróköteles, az esemény nagykövete elmondta: a Kihívás Napja azért remek kezdeményezés, mert ilyenkor a települések, oktatási intézmények, munkahelyek és különböző közösségek vállt vállnak vetve, egy közös célért együtt sportolnak, ami sokak számára ösztönző és nem utolsósorban nagyon jó közösségépítés is.



"A versengés és a győzelemért vívott erőfeszítések után mindenki pozitív emlékekkel megy haza, függetlenül az eredménytől. Például az ugrókötelezés is egy jó közösségi sport, hiszen párban és csapatban is lehet végezni, közben szól a zene és fantasztikus a hangulat. Ennek a napnak a célja, hogy a mozgást megszerettetve az a mindennapok része legyen, ami az egészségmegőrzés, stresszkezelés és a kikapcsolódás szempontjából is fontos" - nyilatkozta.



Magyarország 1991 óta részese a nemzetközi Kihívás Napja mozgalomnak, amely 1982-ben Kanadából indult.