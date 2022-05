Sport

Giro d'Italia - Elrajtolt a mezőny Budapestről, bizakodnak a magyarok

Lassú rajttal elindult a Hősök teréről a 105. Giro d'Italia mezőnye, ezzel megkezdődött az első, Magyarországot érintő háromhetes országúti kerékpáros körverseny. 2022.05.06 12:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Illyés Tibor

A viadal nyitóetapjának keretében a 22 csapat 176 bringása 195 kilométert teker, a 900 méternyi szintkülönbséget tartalmazó szakasz során gyorsasági részhajrá Székesfehérváron és Esztergomban lesz, a visegrádi befutóra a negyedik kategóriás emelkedőn 17 és 17.30 között kerül sor.



Már a rajt előtt órákkal a Hősök terén gyülekezett a tömeg, amelyet a többi között gólyalábas zászlótáncosok és zsonglőrök szórakoztattak, de egy szponzori sátornál ki lehetett próbálni a kerékcserét is egy bringán, a kilenc másodperces rekordot egy cseh rajongó állította fel. A legnagyobb érdeklődés az aláírási ceremóniát övezte, amikor a bringások kézjegyükkel hitelesítik, hogy rajthoz állnak az adott szakaszon. Hatalmas üdvrivalgást váltott ki, amikor a szokásoktól eltérően a ceremóniát megszakítva egyszerre állt a színpadra a három magyar induló, a két újonc, Peák Barnabás (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) és Fetter Erik (EOLO-Kometa), valamint a harmadik Giróján szereplő Valter Attila (Groupama-FDJ). A rajtnál is ők álltak az első sorba.



"Jól vagyok, nagyon várom az egész napot, nyugodt vagyok, nem érzem azt a stresszt, amit vártam" - fogalmazott a tavaly három napig az összetett elsőt illető rózsaszín trikót viselő Valter az MTI kérdésére. "Megtettem mindent, nincs mit stresszelni. Közben már nyilván izgulni fogok. De így, hogy most nem izgulok, talán ott se fogok."



A Groupama-FDJ két opcióval rendelkezik, vagy Valter vagy a sprinter Arnaud Démare fog harcolni az elsőségért.



"Közel sem én vagyok a leggyorsabb a mezőnyben, de nem is sprintbefutóra, hanem hegyi sprintbefutóra készülünk, ahol egy nagyobb boly fog küzdeni a győzelemért" - fejtette ki.



A rendkívül izgatott Peák Barnabás az újságíróknak megerősítette: a visegrádi emelkedőn az egész csapatuk az U23-as vb-ezüstérmes eritreai Biniam Girmay sikeréért dolgozik majd, akit rengeteg szurkoló kísért el a magyar fővárosba.



"Nagyon nagy esélye van arra, hogy nyerjen, különleges lenne a csapatnak, ha rögtön az első nap fel tudnánk venni a rózsaszín trikót" - fogalmazott Peák, akinek az lesz a szerepe az emelkedőn, hogy a "felvezető vonatot" jó pozícióba hozza.



A friss, kétéves szerződéshosszabbítással rajtoló Fetter elmondta, szabad kezet kapott a befutóra, de a fő emberük a szakaszra Vincenzo Albanese, rá fog épülni az EOLO-Kometa, így nem mennek szökésbe.



"Nagyon örülök, hogy ennyire megbíznak bennem és megadják ezt a lehetőséget. Nyolcan, csapatként összedolgozva remélem, valami gyönyörűt érünk el a nap végén" - szögezte le Fetter.