Gyász

Elhunyt Korondi Margit kétszeres olimpiai bajnok tornász

Életének 89. évében elhunyt Korondi Margit kétszeres olimpiai bajnok tornász - tájékoztatta a Magyar Olimpiai Bizottságot (MOB) a családdal egyeztetve Kertész Alice, korábbi csapattársa.



A MOB honlapjának csütörtöki gyászjelentése szerint Korondi hosszú betegség után, Las Vegas-i otthonában hunyt el. A Magyar Nemzet cikke szerint a haláleset március 6-án történt.



Korondi 1932. június 24-én a mai Szlovénia területén lévő Celjében született. Édesapja, Korondi Ferenc is kiváló tornász és testnevelő tanár volt, aki kezdettől fogva olimpiai bajnokot akart nevelni a lányából. Alig múlt húszéves, amikor - a küldöttség legfiatalabbjaként - tagja lett a helsinki ötkarikás játékokra utazó csapatnak. A finn fővárosban ő szerezte az első magyar aranyérmet: felemáskorláton győzött.



Az olimpia után egy sérülés miatt visszavonult, kötödét nyitott az Oktogonon, néhány évvel később azonban visszacsábították, mondván, a csapatnak szüksége van rá az 1956-os melbourne-i olimpián. Ausztráliában a kéziszercsapat tagjaként újabb aranyérmet szerzett. Helsinkiben az összetett csapatversenyben második, a kéziszercsapat tagjaként, valamint egyéni összetettben, gerendán és talajon egyaránt harmadik lett, Melbourne-ben az összetett csapatversenyben ezüstöt szerzett, így nyolc olimpiai éremmel zárta pályafutását.



Korondi Margit már akkor tudta, hogy nem tér haza, amikor leszállt a repülőgép Ausztráliában. Hamarosan Kaliforniában telepedett le, ahol kezdetben úszást oktatott, majd idővel ismét tornával, azon belül is az alakformálással és az egészséges életmóddal foglalkozott. Ebben legalább olyan sikeres volt, és olyan hírnévre tett szert, mint Magyarországon élsportolóként. Az 1990-es években többször is hazalátogatott.