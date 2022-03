Ukrajnai háború

Ukrán fiatalok sportolhatnak ingyen a BVSC-nél

Az oroszok ukrajnai háborúja nyomán Magyarországon oltalmat kereső családok segítése érdekében a BVSC-Zugló sportegyesület felajánlotta, hogy a menekült fiatalok ingyen sportolhatnak a klub létesítményeiben. 2022.03.31 06:30 MTI

MTI/Kovács Tamás

A szerdai sajtótájékoztatón Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő, a BVSC-Zugló elnöke számolt be a klub szolidaritási akciójáról, amellyel több sportágban biztosítanak sportolási lehetőséget a Szőnyi úton a Magyarországra menekült ukrán fiatalok számára.



Felidézte, az elmúlt hónapban kétszer járt Kárpátalján humanitárius segély kiszállítása kapcsán, ott fogalmazódott meg benne, hogy a Magyarországra menekült fiataloknak lehetőséget kellene biztosítani, hogy kiszakadhassanak a "menekültléthez kapcsolódó borzalmas helyzetből".



"A háborúból és a menekülésből adódó traumát nehéz feldolgozni, de ha nincsenek olyan lehetőségek, amelyek kiszakítják őket ebből a helyzetből, akkor elég egészségtelen életet élnek. A sport gyógyít, a sport egészség és ilyen traumatikus helyzetben menekülő útvonal is lehet a fiataloknak, szeretnénk Magyarországon a béke szigete lenni" - fejtette ki.



Kiemelte: az összes szakosztály egyként lépett fel, anyanyelvi edzőket kerestek, sportfelszerelést készítettek elő és húszezer angol és ukrán nyelvű szórólapot nyomtattak a kapcsolatfelvétel elősegítésére.



"A többi klubot, egyesületet is felhívjuk, hogy ha van rá lehetőség, kapacitás, a saját környezetükben próbálják ezt megszervezni. Mozduljon meg a sportvilág és próbálja meg a maga területén könnyebbé tenni a hozzánk menekült fiatalok életét" - fogalmazott.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke hangsúlyozta: sok feladatot hajtottak végre a menekültek mentésében és ukrajnai segítségnyújtásban, jogszabályokat hoztak azokra vonatkozóan, akik átmenetileg vagy hosszabban szeretnének letelepedni.



"Két korosztályról beszélhetünk a sport kapcsán: édesanyák hozzák lányaikat vagy 18 év alatti gyermekeiket" - emelte ki az államtitkár, aki ifjúsági és junior korosztályban válogatott vitorlázó volt, és mint mondta, személyesen is fontosnak tartja ennek a területnek a segítő szerepét.



"A sport békességet teremt és őriz meg, és a test és lélek egységét szolgálja. A sporton keresztül segíteni tudunk ezeknek a fiataloknak, ezeket segítjük elő" - fogalmazott Soltész Miklós, aki az ukrán és kárpátaljai magyarok befogadására bíztatta a klubokat országszerte.



Kisteleki István, a klub labdarúgó szakosztályának szakmai igazgatója kiemelte: örömmel csatlakoznak a kezdeményezéshez. Elmondta: rendelkeznek azokkal az infrastrukturális lehetőségekkel, hogy az ideérkezők jó körülmények között sportolhassanak, amihez a klub biztosítja az emberi és szakmai részt. Kitért rá: a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) vizsgálja azt, hogy hogyan tudnak becsatlakozni ezek a sportolók a magyar labdarúgás vérkeringésébe.

Märcz Tamás, az egyesület olimpiai bajnok vízilabdázója, a férfi válogatott szövetségi kapitánya hét éven át erősítette a klubot játékosként és edzői pályáját is itt kezdte.



"Mindenki kerülhet olyan élethelyzetbe, amikor a sport képes kiszakítani a mindennapi élet problémáiból. Ez a kezdeményezés sokat tehet az Ukrajnából érkező emberekért, akik ilyenfajta lehetőségeket keresnek" - mondta el, megemlítve: a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) is igyekezett felkarolni a nehéz helyzetben érkező ukrán állampolgárokat az elmúlt hetekben. Leszögezte: a BVSC zászlóvivő annak a lehetőségnek a felkínálásával, hogy "szinte mindenfajta sportágban kipróbálhatják magukat" az érkező fiatalok.