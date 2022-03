Sport

Váratlanul visszavonult a világranglista-vezető teniszező

"Visszavonulok a tenisztől. Annyira hálás vagyok mindazért, amit a tenisz adott nekem" - közölte az Instagram oldalára feltöltött videóban Barty. Hozzátette: a sportágtól megkapott minden álmot, és sok minden mást is, de tudja, most van itt a megfelelő idő, hogy lépjen, és más álmokat kergessen.



"Soha, de soha nem fogom abbahagyni a tenisz szeretetét. Ez az életem jelentős része, de úgy gondolom, fontos, hogy az életem következő részét mint Ash Barty ember élvezhessem és nem úgy mint Ash Barty sportoló."



A 2010 óta hivatásos Barty egyéniben három Grand Slam-tornán diadalmaskodott: 2019-ben a párizsi Roland Garroson, tavaly Wimbledonban, idén pedig az Australian Openen. Összesen 15 versenyt nyert, 305 mérkőzésen győzött és 102-n kapott ki.



Párosban 12 tornán, köztük a 2018-as US Openen nyert, a három másik GS-viadalon finalista volt.



Azt követően, hogy január 29-én Melbourne-ben diadalmaskodott az ausztrál nyílt bajnokságon, már egyetlen versenyen sem szerepelt. Március elején közölte, hogy még nem pihente ki magát az Australian Open óta, ezért kihagyja az Indian Wells-i és a jelenleg zajló miami viadalt. Akkor úgy tűnt, hogy április közepén, a Billie Jean King (korábbi nevén Fed) Kupa selejtezőjében folytatja a szezont.