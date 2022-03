Bajnokok Ligája

Míg Pogba futballozott, születésnapján kirabolták az otthonát

Betörők jártak Paul Pogba, a Manchester United világbajnok francia futballistája otthonában, miközben ő csapatával kedd este Bajnokok Ligája-mérkőzést játszott az Atlético Madrid ellen. 2022.03.17 15:11 MTI

A rablás tényéről a középpályás számolt be Twitter-oldalán, egyúttal jutalmat ajánlva fel bárkinek, aki információval tud szolgálni az esetről, és segít a bűnözők kézre kerítésében.



"Családunk legrosszabb rémálma vált valóra. Betörtek az otthonunkba, míg a gyermekeink a szobájukban aludtak. A bűnözők öt percet sem voltak a házunkban, de ez alatt az idő alatt egy nagyon fontos dolgot vettek el tőlünk: a biztonságérzetünket" - írta Pogba, hozzáfűzve, hogy a bűncselekmény a spanyol csapat elleni mérkőzés utolsó perceiben történt.



"Tudták, hogy nem vagyunk otthon. Amikor a feleségemmel hazaértünk, fogalmunk sem volt arról, hogy a gyerekeink jól vannak-e. Apaként nincs rosszabb érzés annál, mint hogy nem tudtam megvédeni a gyerekeimet, és remélem, hogy ezt soha senkinek nem kell átélnie" - fogalmazott a játékos, akinek a BL-estéje - éppen 29. születésnapján - amúgy is rosszul sikerült. Eleve csak csereként, a második félidőben kapott lehetőséget az Old Traffordon, ahol ráadásul az Atlético - a madridi 1-1 után - 1-0-ra nyert és továbbjutott a BL legjobb nyolc együttese közé, míg az MU búcsúzott a sorozattól.