Ukrajnai háború

A Premier League megfosztotta Abramovicsot a Chelsea klubigazgatói posztjától

Az angol labdarúgó bajnokságok legfelsőbb osztályának rövid közleménye szerint a klubigazgatói tisztség ellátásának jogosultságát megvonó diszkvalifikációs döntés előzménye az, hogy a brit kormány a minap szankciókat léptetett érvénybe a Chelsea orosz tulajdonosa ellen.



A Premier League igazgatótanácsa szombati bejelentésében hangsúlyozza: a Chelsea az Abramovics klubigazgatói tisztségét érintő döntés után is folytathatja edzéseit és lejátszhatja soron következő mérkőzéseit, mivel ezt a brit kormány által külön kiadott, május 31-ig érvényes engedély lehetővé teszi.



A brit kormány a héten több orosz oligarcha ellen jelentett be szankciókat az Ukrajna elleni orosz invázió miatt.



Köztük volt Roman Abramovics, aki 2003 óta a Chelsea tulajdonosa, és Alekszej Miller, a Gazprom gázipari óriáscég vezérigazgatója.



A büntetőintézkedések alapján London mindegyikük nagy-britanniai vagyoneszközeit befagyasztotta, megtiltotta, hogy beutazzanak az országba, és azt is, hogy brit állampolgárok vagy vállalatok üzleti kapcsolatra lépjenek velük.



A Chelsea számára a kormány külön egyedi engedélyt adott ki, hogy a klub továbbra is játszhasson mérkőzéseket, és "a futballhoz kötődő egyéb tevékenységeket is végezhessen".



Mivel azonban a londoni futballklub is Abramovics befagyasztott nagy-britanniai vagyoneszközei közé tartozik, egyelőre lekerült a napirendről a Chelsea eladása, amelynek tervét az orosz tulajdonos a múlt héten jelentette be.

Brit sajtóértesülések szerint ugyanakkor az eladási folyamat újraindulhat, ha a brit kormány biztosítékokat kap arra, hogy a tranzakcióból származó bevételhez Abramovics nem jut hozzá.



A BBC brit közszolgálati médiatársaság értesülése szerint elérheti a húszat azoknak a hiteles befektetőjelöltnek a száma, akik érdeklődnek a Chelsea megvásárlása iránt.



Abramovics az egyik leggazdagabb olyan orosz nagybefektető, akinek jelentős brit üzleti érdekeltségei vannak, jóllehet már évek óta nem tartózkodik életvitelszerűen Nagy-Britanniában.



A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lap, amely 1989 óta minden évben összeállítja listáját - Rich List - a Nagy-Britanniában élő, illetve a brit gazdaságban aktív ezer leggazdagabb mágnás becsült vagyonáról, 2021-re vonatkozó legutóbbi rangsorában 12,1 milliárd fontra (5500 milliárd forintra) taksálta Abramovics vagyonát.



A Chelsea tulajdonosa - aki az 1990-es években olajüzletekből gazdagodott meg - a Rich List 2021 szerkesztői szerint egy év alatt csaknem kétmilliárd fonttal gyarapította vagyonát, és négy hellyel előrelépve a nyolcadik helyen állt az ezres mezőnyben.