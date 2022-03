Gyász

Elhunyt az olimpiai és világbajnok tőrvívó Marosi Paula

Nyolcvanöt éves korában elhunyt Marosi Paula olimpiai és világbajnok tőrvívó.



Ötkarikás aranyát 1964-ben, Tokióban nyerte a válogatottal - a fegyvernemben ez az eddigi egyetlen olimpiai csapatgyőzelem -, majd négy évvel később, Mexikóvárosban egy ezüstöt is begyűjtött a magyar együttes tagjaként - emlékeztet a hazai sportági szövetség honlapja. Világbajnokságon szintén aranyat és ezüstöt szerzett a csapattal, 1962-ben Buenos Airesben, majd 1966-ban Moszkvában.



A vívást 1950-ben kezdte el Bp. Haladásban, majd a Bp. Honvédba, később Újpesti Dózsába igazolt. Igazi csapatember volt, technikás és megbízható versenyző, akire mindig számítani lehetett. 1972-ben fejezte be a vívást, ekkortól a belügyminisztériumban dolgozott gazdasági területen, emellett 1980-ig az Újpesti Dózsa elnökségi tagja is volt. A minisztériumból vonult nyugdíjba.



Marosi Paula a közelmúltban is rendszeresen látogatta olimpiai bajnok csapattársaival a hazai vívóversenyeket, a tavaly év végi, országos bajnokságon köszöntöttük 85. születésnapján - írja a hunfencing.hu.