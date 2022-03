Ukrajnai háború

Kizárták az orosz és a fehérorosz hokiválogatottat a vb-ről, módosulhat a magyar program

Az IIHF vezető testülete hétfőn azért döntött így, mert Oroszország múlt csütörtökön - fehérorosz támogatással - háborút indított Ukrajna ellen. 2022.03.01 07:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) kizárta a májusi világbajnokságról az orosz és a fehérorosz válogatottat, ezáltal módosulhat a magyar érdekeltségű divízió I/A-torna programja is. A szervezet további büntetéssel is sújtotta a két ország szövetségét.



Az IIHF vezető testülete hétfőn azért döntött így, mert Oroszország múlt csütörtökön - fehérorosz támogatással - háborút indított Ukrajna ellen.



Első lépésben az olimpiai ezüstérmes orosz, valamint a fehérorosz válogatott nem vehet részt a május 13-29. közötti finnországi vb-n.



Arról egyelőre nem született döntés, hogy a két kieső csapat helyére felkerülhet-e együttes a magyar érdekeltségű ljubljanai divízió I/A-tornáról. Sajtóértesülések szerint az egyik forgatókönyv, hogy az oroszok helyére a helsinki A csoportba Ausztria, a fehéroroszok helyére a tamperei B csoportba Franciaország kaphat besorolást. Így aztán az is kérdés, hogy ennek a divíziónak a küzdelmeit négy csapattal - a rendező Szlovénia mellett Magyarország, a Koreai Köztársaság és Románia részvételével - rendezik-e meg május 2-8. között, vagy a divízió I/B-ből feltöltik két csapattal. Ott eredetileg Litvánia, Lengyelország, Japán, Észtország, Ukrajna és Szerbia érdekelt április 25. és május 1. között.



A finnországi vb házigazdái arról döntöttek, hogy az orosz tulajdonban lévő fővárosi Hartwall Aréna helyett egy másik csarnok ad otthont a helsinki csoport küzdelmeinek.



Ezeken túl az IIHF elvette a 2022. december 26. és 2023. január 5. között Novoszibirszkbe és Omszkba tervezett junior (U20) világbajnokság rendezési jogát.



Az IIHF nemcsak a felnőtt férfi, hanem minden korosztályban az orosz és fehérorosz férfi és női válogatottakat és klubcsapatokat is büntette. Ezek alapján a fehérorosz HK Gomel nem vehet részt a Kontinentális Kupa most hétvégén esedékes négyes döntőjében. A két ország ifjúsági (U18) válogatottja az április 21.-május 1. közötti elitvilágbajnokságon, az orosz junior válogatott a nyár végére került kanadai világbajnokságon, az orosz női U18-as válogatott a vb-n, valamint az orosz női felnőtt válogatott a kanadai elit-világbajnokságon augusztus 26. és szeptember 4. között nem szerepelhet.



A svéd, a finn és a cseh hokiszövetség hétfőn arról határozott, hogy nem hívják meg az orosz válogatottat a május eleji, Svédországban esedékes négy nemzet tornára. Ez a négy szövetség évtizedek óta szorosan együttműködik, az idénybeli négy nemzetközi szünet alatt hagyományosan egy-egy tornának adnak otthont a másik három nemzeti csapat részvételével.



Az IIHF közleményében jelezte azt is, hogy teljes mértékben elutasítja a háborús erők alkalmazását és sürgeti, hogy diplomáciai úton rendezzék a konfliktust.