Az utolsó támadás döntött a Super Bowlon

A Los Angeles Rams nyerte a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, az 56. Super Bowlt, melyben 23-20-ra győzte le a Cincinnati Bengalst.

A kaliforniai együttes hazai pályán, a Los Angeles-i SoFi Stadionban játszhatta története ötödik nagydöntőjét, s arra készült, hogy a klub második diadalát aratja az ellen a Bengals ellen, mely eddigi két szereplését egyaránt vereséggel zárt a Super Bowlban.



A meccs mindkét oldalon egy-egy sikertelen támadással kezdődött, majd a Rams egy 50 yardos sorozat végén Matthew Stafford átadását követően Odell Beckham Jr. touchdown-elkapásával 7-0-ás előnybe került.



Az Amerikai főcsoportban (AFC) meglepetésre bajnok Bengals egészen a nyitónegyed végéig nem találta a fogást a rivális védelmén, harmadik támadósorozatát viszont sikerült mezőnygóllal zárnia (7-3).



A Bengals szépítése után azonnal egy 75 yardos sorozattal és touchdownnal válaszolt a Los Ageles (13-3), viszont rögtön ezután a Cincinnati is hasonló menetelést mutatott be (13-10), s mivel a nagyszünetig újabb pont már nem esett, a Rams mehetett a pihenőre minimális előnnyel.



A Super Bowlokon hagyományosan hosszú szünet - mely során a hip-hop műfaj legendái, Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem és Mary J. Blige Kendrick Lamarral kiegészülve adtak elő látványos minikoncertet - a Bengalsnak tett igazán jót, ugyanis a harmadik negyed elején pillanatok alatt fordítottak.



A második félidő első játékában a Cicinnati 25 éves irányítója, Joe Burrow gyönyörű hosszú passzát Tee Higgins - a védőjével szemben szabálytalannak tűnő mozdulatsor után - kapta el és futott be a célterületre, amivel 17-13-ra átvette csapata a vezetést. A Ramst érezhetően sokkolták a történtek, Matthew Strafford ugyanis közvetlenül ezután első passzából eladta a labdát saját térfelének közepén.



A Los Angeles-ieknél ezek után a védelemnek sikerült összeszednie magát, így a szerzett labdából a Bengals csak mezőnygólt tudott szerezni, ám így is 20-13-ról várta a folytatást, viszont a kaliforniaiak még a harmadik negyed vége előtt 20-16-ra zárkóztak.



Az utolsó negyedben egészen a hajráig egyik csapat támadói sem tudtak haladni, hat perccel a vége előtt azonban a Rams Matthew Stafford és Cooper Kupp vezérletével rendre megtalálta a védelem gyenge pontjait, kiválóan meneteltek és 1:25 perccel a vége előtt Kupp szép elkapásával 23-20-ra fordítottak.



A Cicinnatinak ezek után még volt ideje és elég lett volna egy mezőnygól számára a hosszabbítás kiharcolásához, ám a Los Angeles védelme már nem adott esélyt.



A Rams 1999-es - még St Louis-i színekben elért - győzelme után története során második alkalommal hódította el a Vince Lombardi-trófeát.



Eredmény, Super Bowl 56:

Los Angeles Rams-Cincinnati Bengals 23-20 (7-3, 6-7, 3-10, 7-0)