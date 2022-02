Sport

Letették az új nyíregyházi stadion alapkövét

Letették a több mint 19 milliárd forintból épülő új nyíregyházi stadion alapkövét a nyírségi nagyvárosban pénteken.



Az ünnepségen Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, Magyarország történetének legnagyobb sportlétesítmény-fejlesztése zajlik, Nyíregyházán pedig a három alapsportág, az úszás, az atlétika és a torna mellett egy negyedik, a futball is új otthont kap.



"Ez is tükrözi mindazt, ami az elmúlt tíz év évben a kormányzati törekvések egyik fontos pillére volt" - fogalmazott az államtitkár.



Szabó Tünde kiemelte, Magyarország nagyon büszke sportnemzet, a 21. században azonban egyre nehezebb bevonzani a fiatalokat a sportpályákra, ezért nagyon fontos, hogy modern, minden igényt kiszolgáló környezet várhassa őket. Ebben óriási előrelépés volt, hogy a kormány 2010-ben stratégiai ágazattá nyilvánította a sportot; először a sportszakma kapott szilárd támaszt, majd a környezetet és a körülményeket kezdték el fejleszteni - emlékeztetetett.



A Nemzeti stadionfejlesztési program keretében - a régi labdarúgóstadion elbontásával, egyes elemeinek megtartásával és újraépítésével - 8150 férőhelyes létesítmény épül több mint 19 milliárd forint költségvetési támogatásból, a létesítmény a tervek szerint 2023 végére készül el - közölte az eseményen Juhász Roland állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár.



Ismertetése szerint az új stadion multifunkcionális lesz, amelyben elhelyezhető egy 160 négyzetméteres színpad. A létesítményben helyet kap egy kétszintes, kétszáz négyzetméteres, fitneszteremmel és öltözőkkel felszerelt sportközpont, valamint a stadion körül egy 670 méter hosszú, kivilágított rekortán burkolatú futókör is elkészül.



Juhász Roland elmondta, a kormány 2013-ban indította el a Nemzeti stadionfejlesztési programot, amelynek célja az NB I-es és NB II-es futballcsapatok által használt stadionok újjáépítése, illetve új labdarúgó-pályák kialakítása volt.



"Ezekkel a fejlesztésekkel nemcsak a világ legnagyobb futballcsapatait fogadhatjuk méltó körülmények között, hanem az utánpótlás számára is megfelelő infrastrukturális hátteret biztosítunk" - fogalmazott az államtitkár.



Kovács Ferenc (Fidesz-KDNP) polgármester arról beszélt, újabb, a nyíregyházi sport számára kiemelten fontos fejlesztés kezdődött el. Mint elmondta, az 1958-ban megépült stadionon története alatt csak kisebb javításokat végeztek, a mostani beruházás eredményeként azonban modern, UEFA-2-es minősítésű futballarénája lesz Nyíregyházának.



Az építtető BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. által kiírt közbeszerzési eljáráson nyertes Építő- és épületkarbantartó Zrt. és a NYÍR-WETLAND Generál Zrt. konzorciuma végezi a nyíregyházi stadion kivitelezési munkálatait. A munkaterület két szakaszban adták át a kivitelezőnek, a stadion épületének alapozási munkálatai idén februárban kezdődtek.