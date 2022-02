Sport

Hivatalos az idei vizes-világbajnokság elhalasztása

A 17 napos világbajnokságra 2400 versenyzőt és 500 ezer nézőt vártak, de a házigazda város már múlt hétfőn jelezte, hogy nem tudja megrendezni az eseményt. 2022.02.01 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hivatalossá vált az idei fukuokai vizes világbajnokság elhalasztása.



A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA a honlapján kedden jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt már korábban egy évvel eltolt, idén május 13-29-re tervezett eseményt 2023. július 14. és 30. között bonyolítják le. Mindez azt is jelenti, hogy a 2023 novemberére kiírt dohai vb-t 2024 januárjára halasztják.



Husszein el-Musszalam, a FINA kuvaiti elnöke kijelentette, ezeket a döntéseket minden érintett érdekében hozták meg, a szervezet számára továbbra is a sportolók biztonsága a legfontosabb.



A 2024-es esztendő így elképesztően sűrűnek ígérkezik a vizes sportágakban, hiszen a januári világbajnokság mellett a párizsi olimpia, Európa-bajnokság és többek között a budapesti rövidpályás vb is vár majd a versenyzőkre.



Märcz Tamás, az olimpiai bronzérmes férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya a szövetségnek adott nyilatkozatában elmondta, bíztak benne, hogy esetleg egy beugró város segítségével sikerül elkerülni a halasztást, ugyanis a játékosok számára ideálisabb lett volna, ha ebben az évben rendezik meg az egyébként már egyszer elhalasztott világbajnokságot.



"Bonyolítja a kialakult helyzetet, hogy nagyon sűrű lesz a nemzetközi versenynaptár 2024-ben is, ezt még a jövőben így át kell gondolniuk az illetéseknek. Ezzel együtt kalkuláltunk a mostani döntéssel, folytak beszélgetések arról, hogyan alakulhat át a bajnoki naptár, nyilvánvalóan a következő napokban a klubcsapatok programját stabilizáljuk" - fűzte hozzá az Európa-bajnoki címvédő gárda szakvezetője.



Märcz Tamás hangsúlyozta, nem örül a döntésnek, ugyanakkor így is lesz jócskán esemény, amire fel kell készülniük, ilyen a világliga, vagy az augusztus végén kezdődő Európa-bajnokság. "A mostani döntéssel egyszerűbb lesz egy pihenőidőszakot is beiktatni a játékosok számára, ez a vb megrendezése esetén rövidebb lehetett volna csupán" - jegyezte meg.



Hasonlóképpen nyilatkozott Bíró Attila, a 2021-es esztendőben a hagyományos csapatsportokban az Év csapatának választott női válogatott szövetségi kapitánya, akinek irányításával Tokióban történelmi bronzérmet nyert a gárda.

"Ez a halasztás alapjaiban rengeti meg a következő évek programját, egyúttal felvetődik bennem néhány kérdés. Melyik lesz az olimpiai kvalifikációs világbajnokság? Mikor lesz az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság? Mikor lesz az olimpiai kvalifikációs világliga? Mikor lesz az olimpiai selejtező? Két-három havonta ilyen eseményeken ott lehet ugyan lenni, de szakmailag felkészíteni, csúcsformába hozni csapatot az abszurditás határát súrolja" - fogalmazta meg a közeljövő legfontosabb megválaszolandó kérdéseit a tréner, aki hozzátette, a jó oldala a dolognak, hogy az elmúlt évek meglehetősen intenzív terhelése után lesz alkalmuk pihenni a játékosoknak, ami után gőzerővel készülhetnek az Európa-bajnokságra.