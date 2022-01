Sport

Ünnepel a Városligeti Műjégpálya

Az esemény egyfajta pótünnepség is lesz, mert a két esztendővel ezelőtti jubileumi emlékezés elmaradt a koronavírus-járvány miatt - tájékoztatta a Budapesti Sportszolgáltató Központ (BSK) az MTI-t.



A 16 órakor kezdődő ünnepségre színes programmal készül a létesítmény üzemeltetője, a főváros százszázalékos tulajdonában lévő BSK: lesz jégtáncbemutató, fényjáték, fellépnek korcsolyázó tűzművészek, és a korcsolyázó közönség is kérhet számokat a házigazdáktól. A BSK egy 152-es számot formázó, speciális flashmobbal és drónfotózással is megemlékezik az évfordulóról.



Garamvölgyi Bence, a BSK ügyvezetője szerint a Városligeti Műjégpálya ma is referencia- és találkozási pont. Figyelemreméltó, hogy a 2019-es "békeévhez" képest a mostani szezonban 26 százalékkal több látogatót fogadtak novemberben és decemberben (összesen 149 459 főt): ilyen nagyságú növekedésre a BSK megalapítása óta nem volt példa. A vendégeket nemcsak a folyamatosan fejlesztett-bővített eszközparkkal és szolgáltatásokkal igyekeznek kiszolgálni, hanem - a XXI. századi trendnek megfelelően - a közösségi platformokon is.



Garamvölgyi hangsúlyozta: 2016 óta állandó jegyárak mellett fogadják a látogatókat. Külön öröm - jegyezte meg -, hogy a jeges főszezon elmúltával sem lankad az érdeklődés a terület iránt: az esküvőktől a koncerteken át a céges partikig számos programnak ad otthont a Városligeti Műjégpálya, természetesen más sportesemények mellett, ahogyan a labdarúgó Európa-bajnokság alatt is több ezren keresték fel az itt létesített szurkolói zónát.



"Örömmel tölt el, hogy ilyen nagy számban választják a Városligeti Műjégpályát szabadidős programjuk helyszíneként. Igyekszünk kielégíteni a növekvő igényeket, ebben a szezonban is több vendéglátós kitelepüléssel szélesítettük az étel- és italfogyasztási kínálatot. Az elkövetkezendő időszakban legfőbb célunk a szolgáltatási portfólió szélesítése, a digitális értékesítési rendszer továbbfejlesztése, továbbá minél több minőségi program megrendezése - nemcsak a jégszezon idején, hanem nyáron is!" - mondta a BSK ügyvezetője.