Visszaéltek Szilágyi Gerda nevével

Visszaéltek Szilágyi Gerda nevével, ezért a 18 éves úszó feljelentést tett a rendőrségen - tudta meg a Telex Szilágyi Gerda édesapjától, Szilágyi Zoltántól.



Néhány nappal azután, hogy Szilágyi Liliána testi, lelki és szexuális bántalmazással vádolta meg apját, január 3-án egy blogbejegyzés látott napvilágot, melynek szerzője Szilágyi Gerdának kiadva magát tett különféle állításokat nővéréről, Cseh Lászlóról és Hosszú Katinkáról.



Szilágyi Zoltán most a Telexnek azt mondta, hetek óta tudnak a blogról, valamint legalább egy ál-Facebook-profil létezéséről, és kisebbik lánya három héttel ezelőtt már feljelentést is tett a rendőrségen személyiségi jogokkal történt visszaélés miatt. Tudomásuk szerint az ügy még nyomozati szakaszban van, egyelőre nem kaptak visszajelzést annak állásáról.



"Mérhetetlenül szomorúvá teszi őt és engem is, hogy visszaéltek a nevével" - tette hozzá Szilágyi Zoltán, és hangsúlyozta: ő és lánya is elhatárolódnak a bejegyzésben leírtaktól.