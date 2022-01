Koronavírus-járvány

Djokovic reagált az ausztrál kitiltási döntésre

Novak Djokovic bejelentette, hogy tiszteletben fogja tartani a szövetségi bíróság döntését, miután elvesztette az Ausztráliában maradásra vonatkozó fellebbezését, így a szerb sztárt kitoloncolják az országból a szezonnyitó Melbourne-i Grand Slam-viadala előtt.



"Szeretnék egy rövid nyilatkozatot tenni a mai bírósági meghallgatás eredményeivel kapcsolatban" - olvasható a 34 éves játékos vasárnapi üzenetében.



"Most egy kis időt szánok a pihenésre és a regenerálódásra, mielőtt ezen túlmenően bármilyen további nyilatkozatot tennék. Rendkívül csalódott vagyok a döntés miatt, amely elutasította a vízumom törléséről szóló határozat bírósági felülvizsgálata iránti kérelmemet, ami azt jelenti, hogy nem maradhatok Ausztráliában és nem vehetek részt az Australian Openen. Tiszteletben tartom a bíróság döntését, és együttműködöm az illetékes hatóságokkal az Ausztráliából való távozásommal kapcsolatban. Kellemetlen, hogy az elmúlt hetekben a figyelem középpontjában én álltam, és remélem, hogy most már mindannyian a játékra és a tornára koncentrálhatunk, amit szeretek. Szeretnék minden jót kívánni a játékosoknak, a verseny tisztviselőinek, a személyzetnek, az önkénteseknek és a szurkolóknak a tornára. Végül szeretném megköszönni a családomnak, a barátaimnak, a csapatnak, a szurkolóknak, a szurkolóknak és szerb honfitársaimnak a folyamatos támogatást. Mindannyian nagy erőt adtatok nekem."

A szövetségi bíróság egyhangúlag megszavazta, hogy elutasítja Djokovic fellebbezését a vízumának törlése ellen, amely Alex Hawke ausztrál bevándorlási miniszter személyes beavatkozását követően történt.



Djokovicnak felfüggesztést adtak, amikor egy melbourne-i szövetségi körzeti bíróság bírája hétfőn visszavonta az eredeti döntést, amely előírta a szerb kitoloncolását.



A világelső azonban nem tudta megnyerni második bírósági csatáját Down Underben, miután a kormány ügyvédei azzal érveltek, hogy az oltatlan sztár további jelenléte az országban inspirációként szolgálna az oltásellenes hangulatnak.



Djokovic ügyvédei azt állították, hogy az országból való eltávolítása sokkal inkább alkalmas az oltásellenes közösség felbujtására.



James Allsop főbíró elmondta, hogy az ítélet, amely Hawke Djokovic vízumának visszavonásáról szóló döntését helybenhagyta, egyhangú volt, és kijelentette, hogy a szövetségi bíróságnak nem a miniszter döntésének érdemi kérdésében kellett döntenie, hanem a döntés jogszerűségét kellett felülvizsgálnia.



A döntés azt jelenti, hogy Djokovicnak nem lesz esélye megvédeni a címet Melbourne-ben, amelyet az elmúlt három egymást követő évben és összesen rekordot jelentő kilenc alkalommal nyert meg.



A szerbnek emellett várnia kell arra is, hogy összességében történelmi, 21. Grand Slam-címét megszerezze.



A vasárnapi bírósági döntés azt jelenti, hogy a világelső hároméves eltiltással nézhet szembe, amiért nem léphet be újra Ausztráliába.