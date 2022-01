Koronavírus-járvány

Djokovicot ki kell toloncolni Ausztráliából, a bíróság döntése szerint

Djokovicot ki kell toloncolni Ausztráliából, a bíróság döntése szerint. Egy bíróság megerősítette az ausztrál hatóságok azon döntését, hogy másodszor is törölték Novak Djokovic vízumát. A szerb sztárt most kiutasítják, ami azt jelenti, hogy nem tudja megvédeni Grand Slam-címét Melbourne-ben.



A 34 éves Djokovic másodszor is harcolt azért, hogy az országban maradhasson, miután hétfőn egy melbourne-i körzeti bíróság bírája megsemmisítette a vízumának első törlését.



A kormány vitatta ezt a döntést, miután Alex Hawke bevándorlási miniszter személyesen avatkozott be az ügybe, ezzel előkészítve az utat a vasárnapi meghallgatásra egy szövetségi bíróság háromtagú bírói testülete előtt.



James Allsop főbíró elmondta, hogy a bíróság egyhangúlag döntött a bevándorlási miniszter Djokovic vízumának visszavonásáról szóló döntésének helybenhagyása mellett.



Allsop elmondta, hogy a szövetségi bíróság teljes ülését nem arra kérték fel, hogy érdemben döntsön a miniszter döntéséről, hanem arra, hogy vizsgálja felül a döntés jogszerűségét.

Djokovic reagált az ausztrál kitiltási döntésre

"Szeretnék minden jót kívánni a játékosoknak, a verseny tisztviselőinek, a személyzetnek, az önkénteseknek és a szurkolóknak a tornára. Végül szeretném megköszönni a családomnak, a barátaimnak, a csapatnak, a szurkolóknak, a szurkolóknak és szerb honfitársaimnak a folyamatos támogatást. Mindannyian nagy erőt adtatok nekem."

"Ezek az indokok arra összpontosítanak, hogy a döntés különböző okokból irracionális vagy jogilag ésszerűtlen volt-e. Nem tartozik a bíróság feladatához, hogy érdemben vagy a döntés bölcsességéről döntsön" - mondta Allsop.



A kormány érvelésében szerepelt az az érv, hogy az oltás nélküli Djokovics az országban maradásának engedélyezésével oltásellenes érzelmeket szítana a lakosság körében.



"Jól vagy rosszul, de úgy látják, hogy ő az oltásellenes nézeteket támogatja. És úgy tűnik, hogy az itteni jelenléte hozzájárul ehhez, és még több ember válik oltásellenessé" - mondta Stephen Lloyd, a kormány ügyvédje.



Djokovic ügyvédei vitatták, hogy bármilyen módon "kockázatot" jelentene Ausztrália közegészségügyére és közrendjére, és azt állították, hogy az országból való kiutasítására vonatkozó döntés több oltásellenes hangulatot válthat ki, mintha hagynák, hogy Melbourne-ben maradjon és versenyezzen.



Djokovic január 5-én érkezett Ausztráliába, a Tennis Australia és Victoria állam hatóságai által kiadott orvosi mentességgel, hogy részt vehessen az e havi Grand Slam-tornán, ám ezt a szövetségi tisztviselők nem tartották elegendőnek a beutazáshoz.



Megérkezése után őrizetbe vették és egy hírhedt bevándorlási intézményben helyezték el, mielőtt Anthony Kelly melbourne-i bíró hétfőn szabadon engedte.



Ez lehetővé tette Djokovic számára, hogy egész héten gyakorolhasson, mielőtt Hawke miniszter pénteki döntése értelmében visszatért az őrizetbe.



Djokovic kilencszeres Australian Open-bajnok, és az elmúlt három egymást követő évben megnyerte a tornát.



Ezzel 21 Grand Slam-címmel rekordot állított volna fel, amivel megelőzte volna Roger Federert és Rafael Nadalt az örökranglistán.

A vasárnapi döntés értelmében Djokovicnak hároméves eltiltással kell szembenéznie, és nem léphet be Ausztráliába.