A királyi család támogatja Djokovicot az ausztrál 'zsarnokság' ellen

Fülöp szerb herceg elítélte a Novak Djokovics Australian Open-címének megvédésére tett, nyilvánvalóan kudarcba fulladt kísérletével kapcsolatos, jelenleg is zajló huzavonát, és "zsarnoksággal" vádolta az ausztrál bevándorlási hivatalnokokat.



A 39 éves Fülöp Karadordevics csatlakozott a Djokovics szülőhazájából érkező rosszallók csapatához, miután Scott Morrison miniszterelnök kormányának tisztviselői másodszor is visszavonták a teniszcsillag vízumát, mióta kilenc napja Melbourne-ben landolt.



Djokovic jogi civakodása miatt Szerbiában széles körben értetlenkednek a világranglista-vezető teniszezővel szembeni bánásmód miatt.



"Egyetlen bátor ember, [Novak Djokovics] ereje és tettei reményt és bátorságot adhatnak nekünk" - írta Fülöp herceg a közösségi médiában.



"Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a 'szabad világ' egyre gyorsabban halad a zsarnokság útján. Amikor a zsarnokság megmutatja csúnya arcát, akkor kötelességünk felemelni a szavunkat. Modern társadalmunkban szétszórtak lettünk, ennek következtében könnyen elfelejtjük a történelem sokatmondó tanulságait. Ha valakinek az egyéni döntési szabadsága sérül, akkor az erkölcsileg és alkotmányosan is helytelen. Rendkívül fontos, hogy megvédjük az egyéni szuverenitásunkat, különben azt kockáztatjuk, hogy mindent elveszítünk" - zárta szavait.

