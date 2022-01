Djokovic mindenkit szétverne

Az ellentmondásos világelső először szólalt meg nyilvánosan azóta, hogy hétfőn Melbourne-ben a bíróság felmentette a vádak alól.



Novak Djokovic üzent hűséges rajongóinak, és először osztott meg magáról egy fotót azóta, hogy a bíróság ítéletet hozott az ausztrál kormánnyal a Covid-oltás miatt kialakult vízumvitájában.



Rejtély övezte Djokovic hollétét közvetlenül a hétfői nagy horderejű ausztráliai meghallgatását követően, amely azzal végződött, hogy egy bíró elrendelte a világelső szabadlábra helyezését, mivel a tisztviselők úgy tűnt, hogy az ítélet ellenére kitoloncolással fenyegetik őt.



Djokovic fizikai és mentális jólétéért érzett aggodalmak közepette, miután több napot töltött fogva tartva egy szállodában, a szerb hős először tett nyilvános bejelentést azóta, hogy megköszönte a szurkolók támogatását, amíg a sorsdöntő döntésre várt.



"Örülök és hálás vagyok, hogy a bíró hatályon kívül helyezte a vízumom törlését" - mondta Djokovic a közösségi média több millió követőjének, és mosolyogva fotózta le magát egy versenypályán a csapata mellett.

I'm pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037