Meghalt egy tinédzser, miután átment a nyakán egy korcsolya a hokimeccsén

Tisztelettel adóznak a középiskolás hokis Teddy Balkindnak, akit "csodálatos fiatalemberként" jellemeztek, miután Connecticutban egy mérkőzés közbeni szörnyű balesetet követően meghalt.



A tizedikes Teddy Balkind halálosan megsérült a New Canaan-i St Luke's Schoolban rendezett magániskolai mérkőzésen, miután a jégre esett, és egy másik játékos korcsolyája átvágta a nyakát.



A tinédzsert a greenwichi kórházba szállították, ahol a mentősök már nem tudták megmenteni. Balkind édesapja állítólag éppen a helyi Brunswick School és a St Luke's magániskola közötti mérkőzést nézte.

A diákok és családtagjaik pénteken a St Luke's előtt gyűltek össze, hogy gyászolják Balkindot, ahol egy 18 éves diák "szörnyűnek" és "nagyon rossznak" nevezte a helyzetet a CBS 2-nek.



Az iskola közleményében, amelyet a csatorna kapott meg, a következőket írta: "Tegnap elvesztettünk egy értékes fiatalembert egy tragikus balesetben.



"Mind a St Luke's School, mind a Brunswick School diákjai és tanárai sokkos állapotban vannak, miközben azon dolgozunk, hogy támogassuk a tragédiában érintetteket. A St Luke ebben a pillanatban kizárólag arra összpontosít, hogy gondoskodjon a gyászoló közösségünkről".

Egy tábor, ahol Balkind kapitány volt, "rettenthetetlen, gyönyörű léleknek nevezte, aki tele volt élettel és mindenki barátja volt". "Életerős, pozitív személyisége volt, amely gyorsan átragadt másokra a [tábori] élet minden területén" - áll a közleményben.



"Teddy példamutatóan vezetett, mentor volt a fiatalabb táborozóinknak, és egyszerűen csak egy csodálatos fiatalember volt."

Sad to hear about the tragic loss of Teddy Balkind. My thoughts and prayers go out to the Balkind family. #sticksoutforteddy pic.twitter.com/FU4IMiKiLq

Az NHL közleménye szerint Balkindot "túl korán veszítettük el". "Imáinkat és őszinte részvétünket fejezzük ki a családjának, a St Luke's csapattársainak és sok barátjának" - tették hozzá.



"A jégkorongban egy fiatal játékos elvesztése elképzelhetetlen" - áll a New Jersey Devils közleményében. "Szomorúan értesültünk erről a nagyon tragikus eseményről".



Ted Curtin korábbi ifjúsági hokiedző szerint az eset véletlen baleset volt. "Ilyen sérülések előfordulnak, de nagyon ritkák" - mondta.

The hockey world is hurting over the tragic loss of Teddy Balkind yesterday. Our thoughts and prayers are with the young players from St. Luke's and Brunswick and especially the Balkind family. Rest In Peace Teddy #sticksoutforTeddy pic.twitter.com/OmtRUH4diQ