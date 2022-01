Tenisz

Gálfi Dalma edzésbe állt a melbourne-i karantén után

A világranglistán 122. játékos szerdán az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy náthaszerű tünetei után már sokkal jobban érzi magát.



"Ma szabadultam ki, nagyon nehéz volt az elmúlt hét nap, amíg a szobámba be voltam zárva. Közben legyengült az immunrendszerem, most mindent újra kell építeni, úgyhogy elkezdtem az alapozást, ma egy órát játszottam. Elég kevés időm van az Australian Open selejtezőjéig, de mindent megteszek, hogy felkészüljek rá" - fejtette ki a balatonfüredi sportoló.



A 23 éves Gálfi elárulta, mivel kihagyta az e heti felvezető versenyt, és nincs topformában, nem helyez magára nyomást a Grand Slam-torna kvalifikációjában.



"Bármi megtörténhet, ha tudok hinni magamban, akkor kevésbé jó formával is nyerhetek meccseket" - tette hozzá.



Az év első Grand Slam-tornájának a selejtezője hétfőn kezdődik.