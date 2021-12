Megrendí vallomás

Szilágyi Liliána: Bántalmazott az apám. Testileg. Lelkileg. Szexuálisan

"25 év után készen állok kimondani a valaha létezett legnehezebb szavakat számomra. Megannyi fájdalom és küzdelem után, felállok és bármennyire is tudom, hogy egy rendkívül megosztó téma akkor is beszélni fogok róla, mert szükséges" - írja Facebook-oldalán Szilágyi Liliána.



Az úszónő kijelenti, bántalmazott, méghozzá egy olyan ember által, akitől eredendően a legnagyobb szeretetet és elfogadás kellett volna, hogy kapja.



"Bántalmazott az apám. Testileg. Lelkileg. Szexuálisan. Gyermekkoromtól kezdve. Folyamatosan és kiszámíthatatlanul, ha épp olyan kedve volt, élvezve a hatalmának a gyakorlását felettem. Legyen szó testi fenyítésről, megfélemlítésről, szeretet és figyelem megvonásról, avagy szexuális visszaélésről. Az apám akinek hosszú éveken keresztül bármit megtettem volna, hogy elfogadjon, hogy szeressen, míg nem rájöttem, egy tökéletes illúzióban élek" - fogalmaz Szilágyi.



Állítása szerint egy olyan burokban élt, amire azt hitte, természetes, elfogadott, hogy az anyját a szeme láttára félájultra veri az apja, ha esetleg nem tetszett neki az, amit mondott vagy tett.



Sosem lehetett saját véleménye és döntése sem. Bevallotta azt is, hogy hosszú út vezetett odáig, ahol most van. A 2016-os Euróa-bajnokság vége óta nem tartja a kapcsolatot az apjával. Onnantól furcsa lánynak tartották őt, de ennek örül, mert ez a példája annak, hogy az emberek mennyire képesek ítélkezni a másik felett, főleg, ha nem is ismerik.



Arra kéri a nyilvánosságot, hogy ne ítéljék el az édesanyját, aki még mindig képtelen beszélni a megélt traumákról.