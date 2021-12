Koronavírus-járvány

250. pozitív Covid-tesztjét kapta a francia teniszcsillag

A világranglista top 50-es sztárja, Benoit Paire tervei az új szezon kezdetére meghiúsultak, miután a kiakadt francia sportoló közölte, hogy "250. alkalommal" pozitív lett a koronavírus tesztje.



Paire szerdán az Instagram történetében tett közzé egy üzenetet, amelyben csalódottságának adott hangot, alig néhány nappal azelőtt, hogy január 4-én az ATP "Melbourne Summer Set" versenyén megkezdte volna a szezont.



"Sziasztok, a nevem Benoit Paire, és 250. alkalommal lettem pozitív a Covid tesztemre!!!" - írta a világranglista 46. helyezettje.



"Őszintén szólva nem bírom tovább ezt a Covid s**rt. Hogy állok? A Covid miatt folyik az orrom, de a sok karantén miatt, amit egy hotelszobában töltöttem a világ másik felén, mentálisan sem érzem jól magam. A tavalyi év kemény volt, és ez az év is pontosan ugyanígy kezdődik!!!"



A 32 éves Paire nem részletezte, hogy hol volt karanténban, de üzenete arra utalt, hogy a történelem megismétli önmagát.



A francia sportoló az év elején szinént karanténba zárkózott a 2021-es Australian Open előtt, amikor a Melbourne-be tartó járatán egy személynél pozitív lett a teszteredmény.



Miután a torna első fordulójában kikapott, a hírhedt hőzöngő "s**r"-nak bélyegezte a tornát, és nekiment a szervezőknek.



Még 2020 augusztusában Paire-t kizárták a US Openről, miután pozitív lett a tesztje néhány nappal azelőtt, hogy játszania kellett volna.



Paire, aki be van oltva, szerdai közösségi médiás bejegyzésében tisztázta, hogy teljes mértékben támogatta, hogy beoltassák a vírus ellen, de ennek ellenére dühös volt a kialakult helyzet miatt.



"P.S. Csak egy dolog, én 100%-ban a védőoltás mellett vagyok, de éljünk úgy, mint Covid előtt, különben nem látom értelmét" - írta a francia.



Paire néhány kirohanása miatt hírhedt figurává vált a teniszvilágban.



Eltiltották Franciaország képviseletétől a 2020-as tokiói olimpián, miután a pályán tanúsított "mélységesen helytelen" viselkedése miatt - többek között köpködött egy argentínai tornán -, míg júniusban Wimbledonban az első forduló egyik mérkőzésén az erőfeszítés hiánya miatt megbüntették.



A 2016-os riói olimpiáról is hazaküldték a rossz magaviselet és a csapatszabályok megsértése miatt.



Paire három ATP-elsőséget tudhat magáénak, és több mint 9 millió dolláros nyereményt gyűjtött pályafutása során.



Legjobb Grand Slam-versenye a negyedik fordulóba jutás a francia nyílt bajnokságon, Wimbledonban és a US Openen, míg Melbourne-ben 2014-ben és 2017-ben a harmadik fordulóig jutott.



A szakállas sztárnak harcba kell szállnia azért, hogy engedélyt kapjon a január 17-én kezdődő 2022-es Australian Openre.

A torna messze legnagyobb potenciális hiányzója a kilencszeres férfi bajnok Novak Djokovic.



A világelső még mindig nem erősítette meg oltási státuszát és terveit a melbourne-i eseményre, annak ellenére, hogy az ATP szervezői kedden ragaszkodtak ahhoz, hogy a szerb továbbra is regisztrált a hétvégén Sydneyben kezdődő ATP-kupára.



Az orosz világranglista-ötödik Andrej Rubljov a héten jelentette be, hogy Barcelonában pozitív lett a Covid-tesztje, ami azt jelenti, hogy nem fog szerepelni Oroszország színeiben az ATP-kupán. Az Australian Openen való indulása továbbra is kérdéses.