Koronavírus-járvány

Elhunyt a 40 éves vírustagadó kickboxvilágbajnok

Elhunyt Frederic Sinistra kickboxvilágbajnok. A 40 éves sportoló halálát akut légszomj okozta.



A korábban Belgium legerősebb embereként is emlegetett sportolót november végén szállították kórházba koronavírus-fertőzéssel.



A De Morgen című belga újság korábban arról írt, hogy Sinistra vírustagadó volt, egyetlen oltást sem kapott. Állítólag a "Covid" és a "korona" szavak kiejtését is kerülte. Kórházba is csak azért ment, mert végül a menedzsere meggyőzte. Később saját felelősségére otthonában lábadozott tovább, ám állapota nem javult. December 16-án huny el.



Frederick Sinistra világ- és Európa-bajnok volt, 2004-ben országos bajnok Belgiumban. Profi pályafutása során 48 meccséből 39-et megnyert.