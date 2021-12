Sport

Rövidpályás úszó-vb - Hosszú Katinka rekordját átadva írt történelmet a hollandok klasszisa

Ranomi Kromowidjojo az örökranglistán Hosszú Katinkát megelőzve lett minden idők legeredményesebb női versenyzője a rövidpályás úszó-világbajnokságok történetében.

A hollandok 31 éves klasszisa az Abu-Dzabiban rendezett viadal keddi zárónapjának úgy vágott neki, hogy 26 érme volt a vb-k történetében, a háromszoros olimpiai bajnok magyar pedig eggyel előzte őt meg a nők rangsorában.



Kromowidjojo rögtön az esti finálék első számában, a 4x50 méteres gyorsváltó záró emberként egy bronzéremmel állította be Hosszú rekordját, majd másfél órával később az 50 méter gyors döntőjében szerzett második helyével írt történelmet.



"Természetesen nagyon örülök, de egy picit csalódott is, mivel nagyon szerettem volna nyerni ötven gyorson, amivel én lettem volna az első, aki egy számon öt világbajnokságon is diadalmaskodik. Erre az összetett eredményre nagyon büszke vagyok, különösképpen azért, mert 2010 óta ott tudok lenni a legjobbak között" - nyilatkozta a vegyes zónában Kromowidjojo.



A lengyel Radoslaw Kawecki a férfi 200 méter háton aratott győzelmével az első lett a sportág történetében, aki négy világbajnokságon is a dobogó tetején állt egy hátúszó számban.



Eredmények:

férfiak:

100 m gyors, világbajnok:

Alessandro Miressi (Olaszország) 45.57 másodperc

2. Ryan Held (Egyesült Államok) 45.63

3. Joshua Liendo Edwards (Kanada) 45.82



200 m hát, világbajnok:

Radoslaw Kawecki (Lengyelország) 1:48.68 perc

2. Shaina Casas (Egyesült Államok) 1:48.81

3. Christian Diener (Németország) 1:48.97



50 m mell, világbajnok:

Nic Fink (Egyesült Államok) 25.53 másodperc

2. Nicolo Martinenghi (Olaszország) 25.55

3. Joao Gomes Junior (Brazília) 25.80



4x100 m vegyesváltó, világbajnok:

Olaszország (Lorenzo Mora, Nicolo Martinenghi, Matteo Rivolta, Alessandro Miressi) 3:19.76 perc

2. Egyesült Államok (Shain Casas, Nic Fink, Julian Trenton, Ryan Held) 3:20.50

3. Orosz Úszó Szövetség (Kliment Kolesznyikov, Danyiil Szemjanyinov, Andrej Minakov, Alekszandr Scsegolev) 3:20.65



korábban:

1500 m gyors, világbajnok:

Florian Wellbrock (Németország) 14:06.08 perc - világcsúcs

2. Ahmed Hafnui (Tunézia) 14:10.94

3. Mihajlo Romancsuk (Ukrajna) 14:11.47



nők:

4x50 m gyorsváltó, világbajnok:

Egyesült Államok (Abbey Weitzeil, Claire Curzan, Katherine Berkoff, Kate Douglass) 1:34.22 perc

2. Svédország (Sarah Sjöström, Michelle Coleman, Sara Junevik, Louisse Hansson) 1:34.54

3. Hollandia (Kim Busch, Maaike de Waard, Kira Toussaint, Ranomi Kromowidjojo) 1:34.89



200 m mell, világbajnok:

Emily Escobedo (Egyesült Államok) 2:17.85 perc

2. Jevgenyina Csikunova (Orosz Úszó Szövetség) 2:17.88

3. Molly Renshaw (Nagy-Britannia) 2:17.96



100 m pillangó, világbajnok:

Margaret Macneil (Kanada) 55.04 másodperc

2. Louisse Hansson (Svédország) 55.10

3. Claire Curzan (Svédország) 55.39

50 m gyors, világbajnok:

Sarah Sjöström (Svédország) 23.08 másodperc

2. Ranomi Kromowidjojo (Hollandia) 23.31

3. Kataryna Wasick (Lengyelország) 23.40

4x100 m vegyesváltó, világbajnok:

Svédország (Louisse Hansson, Sophie Hansson, Sarah Sjöström, Michelle Coleman) 3:46.20 perc

2. Kanada (Klyie Masse, Sydeny Pickrem, Margaret Macneil, Kayla Sanchez) 3:47.36

3. Kína (Peng Hszü-vej, Tang Csien-ting, Csang Jü-fej, Cseng Jü-csie) 3:47.41