Úszás

MÚSZ: jelen volt Turi edzésmódszereiben a testi fenyítés

A Magyar Úszó Szövetség bocsánatot kért azoktól a sportolóktól, akiket Turi György negyvenéves pályafutása során fizikailag vagy lelkileg bántalmazott. 2021.12.10 12:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ügy kivizsgálására létrehozott öttagú vizsgálóbizottság szerint a szakember edzésmódszereiben jelen volt a testi fenyítés. A testület - melynek elnöke Ugrin Tamás ügyvéd, tagjai pedig Danks Emese, a MÚSZ gyermekvédelmi bizottságának vezetője, kommunikációs szakértő, Tausz Katalin szociológus, Becsky András, a MÚSZ alelnöke és Bohus Richárd olimpikon, világ- és Európa-bajnoki érmes, a sportolói bizottság elnöke - arról számolt be a pénteki sajtótájékoztatón, hogy a Kőbánya SC-nél dolgozó szakember munkásságát három időszakra bontva vizsgálták. Ez alapján a bizottság megállapította, hogy a 80-as, 90-es években számos esetben, a kétezres évektől elszórtabban volt jelen Turi György edzésmódszereiben a testi fenyítés, ugyanakkor utóbbi időszakban is nem megengedhető hangnemben és módon kommunikált versenyzőivel, akik közül sokan ezt lelki bántalmazásként élték meg.



Turi a versenyzőket gyakran testi fenyítésben részesítette, amelynek kiváltó oka rendszerint a fegyelmezetlenség volt. Bántalmazásokból származó sérülésekről egyetlen nyilatkozó sem számolt be, a szülőknek nem szóltak, vagy ha igen, azok nem látták szükségesnek a beavatkozást a tréner nevelési módszereibe.



A nőkkel kapcsolatban gyakori volt a versenyzők súlyproblémájának emlegetése, ez gyakran bulimiás tünetekhez vezetett. Több esetben arról számoltak be a tanúk - több mint 100 embert hallgatott meg a MÚSZ -, hogy az esetleges rossz eredményeket Turi György személyes sértésnek vette, és ilyenkor segítség helyett inkább nem állt szóba versenyzőivel, akiket manipulált és gyakran egymás ellen fordított.



A bizottság ugyanakkor megjegyezte, hogy a sérelmet szenvedett sportolók közül is volt, aki azt nyilatkozta, hogy Turi segítette őket pénzzel, utazással és különböző szívességekkel. Több esetben is a sportolók "szülő-gyerek viszonyt" emlegettek vele kapcsolatban.



A bizottság jelentéséből kiderült, a nyolcvanas években versenyző sportolók a mai napig lelki tehernek érzik a korábbi bántalmazásokat és még mindig nem dolgozták fel teljes mértékben azokat. Turi György korábbi nyilatkozatában a fenti bántalmazásokat nagyrészt elismerte, és a bizottság előtt is bocsánatot kért a megbántott versenyzőktől. A Turival szemben felmerült szexuális jellegű bántalmazás vagy zaklatás ugyanakkor kétséget kizáró bizonyíték híján a jelentés szerint nem állapítható meg.



A testület leszögezte, a testi és lelki bántalmazásra utaló módszerek sértik az emberi méltóságot és ellent mondanak az 1991 óta Magyarországon is hatályos gyermekjogi egyezmény alapelveinek.



A bizottság javaslatai alapján a jövőben szigorítanák az edzői licenc megszerzését, illetve annak megtartását, az áldozatoknak pedig az átélt trauma feldolgozásának elősegítésére ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosítanak.

A MÚSZ továbbá közreműködik abban, hogy az edzők rendszeres továbbképzésben részesüljenek a bántalmazásmentes pedagógiai módszerekről, és lehetőségük legyen a jó gyakorlatok megismerésére, megosztására. A MÚSZ létrehoz egy olyan online platformot, amely lehetővé teszi, hogy a sportolók, az edzők és a szülők évente egyszer, egyszerű kérdőíves formában értékelhessék a munkát, pozitív vagy negatív élményeiket egyaránt.



Mindemellett a szervezet nemzetközi mintára fair play-díjat alapít a legemberségesebb edzőknek, a sportolók véleménye alapján.



Újságírói kérdésre Wladár Sándor MÚSZ-elnök azt mondta Turi György jövőjével kapcsolatban, hogy a szakembernek a szervezetben betöltött tisztségeiről - szakmai alelnöki, elnökségi tagsági, valamint edzőbizottsági elnöki posztjáról - lemondott, amit az elnökség elfogadott. Az edző korábbi tetteit elítélik, de további munkájáról a Kőbánya SC dönt.



A klub korábban közölte: lefolytatta a Turi György elleni vizsgálatot, ez alapján pedig nem vonta meg a bizalmat a klub úszószakosztályának a vezetőjétől. A Kőbánya SC jelezte, a szakember élvezi az egyesület elnökségének, az edzői kollektívának, a versenyzőknek és a gyermeküket a KSC-be úszni hozó szülőknek a bizalmát.



Az edző ügyében azután indított a MÚSZ vizsgálatot, hogy az elmúlt hetekben Turi több korábbi tanítványa, köztük a négyszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok Cseh László, úgy nyilatkozott a magyar sajtóban, hogy a tréner "lelki terrort" alkalmazott az edzések során és fizikailag is bántalmazta az úszókat.