Maradonára emlékezik Nápoly halála évfordulóján

Halálának első évfordulóján Diego Maradonára emlékezik az egykori legendás futballista legnagyobb klubsikereinek helyszíne, Nápoly.



Az olasz városban a hatvanéves korában elhunyt egykori argentin támadót falfestményeken, szobrokon és portrékon ábrázolják egy évvel azután, hogy tavaly november 25-én elhunyt.



Nápolyban megemlékezések sora zajlott az évforduló alkalmából, felavatták többek között az őt ábrázoló életnagyságú bronzszobrot, amely kizárólag ezen a napon lesz látható a - róla elnevezett - stadion előtt, majd a következő hetekben végleges helyére kerül.



Maradona 1984 és 1991 között szerepelt a Napoliban, amely ezalatt a szurkolók régi vágyát beteljesítve 1987-ben és 1990-ben megnyerte a bajnokságot, 1987-ben elhódította az Olasz Kupát, 1989-ben pedig az UEFA Kupát is. Hét olaszországi szezonja alatt 258 mérkőzésen 115 gólt szerzett Maradona, egyszer pedig a gólkirályi címet is elnyerte. Nimbuszán az sem csorbított, hogy kiderült kokainfüggősége és hírek keringtek a maffiával fenntartott kapcsolatáról.



Az argentin válogatottal 1986-ban világbajnok Maradona halála kapcsán az ügyészi nyomozás jelenleg is folyik, hogy környezete, így elsősorban orvosai esetleges hanyagsága mennyiben járult hozzá korai halálához.