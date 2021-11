Labdarúgás

Mérsékelte a rendbontók miatti büntetést az UEFA

Három helyett csak két UEFA-versenysorozatban sorra kerülő hazai tétmérkőzést kell zárt kapuk mögött lejátszania a magyar labdarúgó-válogatottnak, de a másodikat két évre felfüggesztette az európai szövetség (UEFA) - számolt be a másodfokú döntésről a magyar szövetség (MLSZ) honlapja.



Az UEFA július 9-én három zárt kapus meccset rendelt el diszkriminatív szurkolói megnyilvánulások miatt. A szervezet emellett 100 ezer euróra is megbüntette az MLSZ-t, illetve kötelezte arra, hogy "EqualGame" (Egyenlő Játék) feliratú molinót helyezzen ki ezeken a találkozókon.



Az eredeti büntetést az UEFA azért szabta ki, mert a nyári Európa-bajnokságon Budapesten és Münchenben, a portugálok, a franciák, illetve a németek elleni mérkőzésen diszkriminatívan viselkedtek egyes szurkolók. Az első verzióban a harmadik mérkőzésre szóló büntetést függesztette fel két évre az európai szövetség.



A magyar szövetség - mint fogalmaz - a rasszizmus elleni elkötelezettségének hangsúlyozása mellett fellebbezett a döntés ellen, mivel meggyőződése szerint az érintett találkozókon jellemzően a 60 ezer néző sportszerű szurkolása volt tapasztalható, és "ennek hitelt érdemlő bizonyítására részletes indoklást nyújtott be az UEFA döntéshozóihoz". Az UEFA pedig másodfokon, szerdán mérsékelte a büntetést.



Marco Rossi csapata a következő UEFA által szervezett tétmérkőzéseit jövő júniusban és szeptemberben fogja játszani a Nemzetek Ligája A divíziójában, így a kiszabott zártkapus büntetést is akkor fogja letölteni. Az NL sorsolása december 16-án lesz.



Az MLSZ emellett jelezte, hogy nyilvánosságra került a nemzetközi szövetség döntése is a magyar-angol vb-selejtező mérkőzés kapcsán beadott fellebbezésre. A FIFA első fokon pénzbírság mellett két mérkőzés zárt kapus megrendezését rendelte el, de a második találkozó esetében a végrehajtást felfüggesztette. Szerdán a világszervezet másodfokon is megerősítette döntését, a magyar szövetség pedig kéri a részletes indoklást - olvasható az mlsz.hu oldalon.