Sport

Női kézilabda-vb - Tomori Zsuzsanna lemondta a szereplést

Tomori Zsuzsanna lemondta a szereplést a december 1-én rajtoló spanyolországi női kézilabda-világbajnokságon.



A jelenleg a norvég Vipers Kristiansandban szereplő átlövő döntését szerdán a magyar szövetség adta hírül.



"Sajnáljuk, hogy Zsuzsa éppen két héttel a torna rajtja előtt jutott erre az elhatározásra, reméljük, nyomós oka van rá" - idézte a szövetség közleménye Kirsner Erikát, a MKSZ alelnökét. - "Természetesen az új olimpiai ciklus első világversenyén nélküle is az a célja a csapatnak, hogy minél eredményesebben szerepeljen, és elkezdje az építkezést a párizsi ötkarikás játékokra, illetve a 2024-es, hazai rendezésű Európa-bajnokságra."



Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a hírrel kapcsolatban azt mondta az M1 aktuális csatornának, hogy a vb-re vonatkozik a döntés, melyet több ok miatt hozott meg Tomori Zsuzsanna.



"Kimerültnek érzi magát, összeszedett egy apró sérülést, pluszban náthás is, és úgy érzi, hogy most nem tudna százszázalékig segíteni a válogatottnak" - nyilatkozta Golovin Vlagyimir, aki elismerte, hogy nehéz lesz pótolni a védelem egyik oszlopát, de a szakmai stábbal már gondolkodnak a lehetőségeken.



A 34 éves kézilabdázó 2006-ban mutatkozott be a nemzeti csapatban és azóta 191 mérkőzésen lépett pályára, tagja volt a 2008-as pekingi olimpián negyedik, illetve a 2012-es Európa-bajnokságon bronzérmes együttesnek is, ahogy az idei tokiói játékokon hetedik gárdának is a vezéregyénisége volt. Jelenleg a norvég Vipers légiósa.



A magyar válogatott hétfőn kezdi meg a felkészülését, majd jövő csütörtökön utazik Franciaországba, ahol pénteken és vasárnap két felkészülési mérkőzést vív a házigazdákkal, s azokat követően indul a világbajnokság helyszínére.