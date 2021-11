Labdarúgás

Lengyel-magyar - MLSZ-figyelmeztetés a varsói összecsapásra utazóknak

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) figyelmezteti a válogatott szurkolóit, akik esetlegesen ott lesznek a Varsóban hétfőn sorra kerülő lengyelek elleni világbajnoki selejtezőn, tartózkodjanak mindenfajta rendbontástól, ellenkező esetben a nemzetközi szövetség (FIFA) súlyos büntetést szabhat ki.



Az MLSZ honlapján megjelent közlemény emlékezetet rá, hogy a FIFA 75 ezer svájci frankra büntette a szervezetet a londoni angol-magyar vb-selejtező mérkőzés után, továbbá elrendelte, hogy a Lengyelország-Magyarország vb-selejtező találkozón a rendezők ne nyissák meg a vendégszurkolók szektorát a varsói stadionban.



"A két szurkolótábor ismert baráti viszonya miatt várható, hogy többen is kiutaznak majd Varsóba. A lengyel szövetség tájékoztatása értelmében a szervezők nem tudják garantálni a magyar szurkolók bejutását a találkozóra. Őket nyomatékosan kérjük, hogy amennyiben mégis eljutnak a találkozóra, tartózkodjanak mindenfajta rendbontástól, antiszemita és rasszista megnyilvánulástól (továbbá a FIFA és az UEFA megsértése is büntetendő lehet). Ugyanis újabb rendbontás esetén súlyos büntetést róhat a FIFA az MLSZ-re és a magyar szurkolókra - a pénzbírság mellett zártkapus rendelkezésre is lehet számítani" - olvasható az MLSZ közleményében.



A magyar válogatott pénteken a Puskás Arénában fogadja San Marinót, majd három nappal később Lengyelország vendégeként Varsóban zárja a világbajnoki selejtezősorozatot, amelyben már csak matematikai esélye van a részvétel kiharcolására.