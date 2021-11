Sport

Menczer: magyar innovációként kifejlesztett teqball az egész világon népszerű

A V4-ek ma már az Európai Unión belül a legerősebb, leghatékonyabb szövetséget alkotják és a kapcsolatok szorosabbra fűzésének fontos részét képezi a sportdiplomácia - erről beszélt a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára szombaton Telkiben a magyar, a cseh, a lengyel és a szlovák részvétellel megrendezett nemzetközi teqball tornán.



Menczer Tamás kifejtette: az alig néhány éve magyar innovációként kifejlesztett új sportág, a focit és a pingpongot ötvöző teqball máris népszerűvé vált az egész világon, sztárfocisták sora vált lelkes hívévé.



A külügyi tárca most azon dolgozik, hogy olimpiai sportág rangra emelkedjen ez a magyar kreativitást dicsérő tevékenység. A speciális teqball asztalok is hazai gyártásúak, a biatorbágyi üzemből szállítják szerte a világba - tette hozzá.



Az államtitkár azt is elmondta, hogy a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok ápolásában a magyar partnerek igen aktívak, eddig például a teqballon kívül a V4-ek országai kerékpáros és futóversenyeket rendeztek, hamarosan pedig sakkban mérik össze tudásukat.



A tornát a magyar Katz Balázs Velkey Balázs kettős nyerte.