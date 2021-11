Sport

Xavi lesz az FC Barcelona vezetőedzője

A korábbi legendás játékos, Xavi Hernández lesz az FC Barcelona futballcsapatának vezetőedzője a Sport című katalán sportlap híre szerint. 2021.11.05

Az újság úgy tudja, hogy a katalán klub három évre szóló szerződést ír alá a katari al-Szaddnál dolgozó, 41 éves szakemberrel, akivel már a megállapodás részleteiben is megegyeztek. A felek a lap szerint hamarosan hivatalosan is megkötik a kontraktust Dohában.



A Barca eddigi szakvezetője, a holland Ronald Koeman múlt csütörtökön távozott a vezetőedzői posztról. Azután küldték el, hogy a bajnokságban csak kilencedik helyen álló csapat 1-0-ra kikapott a Rayo Vallecano otthonában. A gárda szakmai irányítását az átmeneti időre a korábban a tartalékcsapatot edző Sergi Barjuánra bízták.



Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke Koeman menesztését követően azt mondta, "egy napon biztosan Xavi lesz az FC Barcelona vezetőedzője", azt azonban nem közölte, hogy már most átveszi-e a holland tréner helyét a katalán kispadon.



A korábbi középpályás, aki a spanyol válogatottal világ- (2010) és két Európa-bajnoki aranyat (2008, 2012) szerzett, 1998 és 2015 között 25 trófeát, benne nyolc spanyol bajnoki címet, három Király Kupát és négy Bajnokok Ligáját nyert a Barcelonával. 2019-ig a katari klub játékosa volt, ezt követően lett az arab együttes trénere. A tavalyi szezonban a csapat kupákat nyert, s Katar bajnoka lett úgy, hogy egyetlen meccset sem veszített el.



A Sport szerint Xavi fizetése a katalánoknál kevesebb lesz, mint az al-Szaddnál.