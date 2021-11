Labdarúgás

Európa-liga - Újabb vereségével már nem léphet tovább a Ferencváros

MTI/Szigetváry Zsolt

A magyar bajnokcsapat csütörtökön hazai pályán a skót Celtic Glasgow együttesétől kapott ki 3-2-re, és ezzel eldőlt, hogy a negyedik helyen végez, azaz véget ér számára az európai kupaszereplés a mostani idényben.



A Ferencváros a következő fordulóban, november 25-én a spanyol Real Betis vendége lesz.



Európa-liga, G csoport, 4. forduló:

Ferencváros-Celtic Glasgow (skót) 2-3 (1-2)

Groupama Aréna, 16 501 néző, v.: Fabio Verissimo (portugál)

gólszerzők: Juranovic (11., öngól), Uzuni (86.), illetve Furuhasi (3.), Jota (23.), Abada (60.)

sárga lap: S. Mmaee (91.), illetve Welsh (10.)



Ferencváros:

Bogdán - Somália, Blazic, S. Mmaee, Civic (Cabrja, 73.) - Laidouni, Vécsei (Loncar, 73.) - Nguen (R. Mmaee, 67.), Zachariassen (Mak, 67.), Zubkov (Szánthó, 81.) - Uzuni



Celtic Glasgow:

Hart - Ralston, Carter-Vickers, Welsh (Scales, 89.), Juranovic - D. Turnbull, Bitton (McCarthy, 78.), C. McGregor - Abada (Forrest, 70.), Furuhasi (Jakumakisz, 70.), Jota (Johnston)



I. félidő:



3. perc: egy eladott labda után Abada indult meg a jobb oldalon, középre passza a hátrafutó Civic sarka mögött elment, így Furuhasi tíz méterre a kaputól senkitől sem zavartatva kezelhette le a játékszert. A japán támadó egy lövőcsel után a kapu jobb oldalába lőtt (0-1).



11. perc: Zubkov tört be a 16-os jobb oldalán, majd a gyengébbik lábával, jobbal lőtt, a labda felpattant Juranovicon és védhetetlenül hullott a kapu jobb alsó sarkába (1-1).



23. perc: Jota húzott be egy csellel a bal összekötő helyéről, lövése Vécsei vállán irányt változtatott, a labda pedig a jobb kapufáról a hálóba vágódott (1-2).



II. félidő: -----------



60. perc: Furuhasi tökéletes ütemben ugratta ki Abadát, aki 12 méterről kilőtte a jobb alsót (1-3).



86. perc: Uzuni vette át a labdát a 16-os bal oldalán, majd gyönyörű mozdulattal tekert a bal alsó sarokba (2-3).



Rögtön az első percben egy ígéretes támadást vezetett a Ferencváros, de Nguen nagy helyzetben rosszul találta el a labdát. A vendégek a harmadik percben egy hatalmas hazai védelmi hibát követően megszerezték a vezetést. Nem kellett sokat várni az egyenlítésre, igaz, Zubkov góljához - amelyet később Juranovic öngóljaként könyvelt el az UEFA - nagy adag szerencsére is szükség volt. Hasonló körülmények között került újra előnybe a skót gárda, Jota lövése Vécsei vállán megpattanva jutott a hálóba.



A rendkívül pörgős játékot és kemény párharcokat eredményező első fél óra után kicsit visszavettek a csapatok, a szünetig már nem változott az eredmény.

A fordulást követő első percekben mindkét csapat egyszer-egyszer eltalálta a felső lécet, a hazaiaktól Nguen különösen szép akció végén volt peches. Az 58. percben Blazic egy csodálatos mentéssel tartotta életben a zöld-fehéreket, a szlovén védő Furuhasi emelését követően segítette ki a tehetetlen Bogdánt. Másfél perccel később már nem menekült meg a Ferencváros, a zöld-fehér keménymagnál pedig ekkor telt be a pohár és először a mutatott játékot minősítették nyomdafestéket nem tűrő stílusban, majd Peter Stögernek, a gárda osztrák vezetőedzőjének köszönték meg anyanyelvén eddigi munkáját.



A skótok érthetően magabiztosan futballoztak, ezt támasztotta alá az is, hogy Ange Postecoglou az egyébként remeklő támadótrióját egyszerre cserélte le a 70. percben.



A Celtic már látványosan a találkozó végét várta, amikor Uzuni egy gyönyörű góllal még visszahozta a hazai reményeket, de az egyenlítés már nem jött össze a Ferencvárosnak.



Peter Stöger, a Ferencváros vezetőedzője a találkozót követő sajtótájékoztatón elmondta, nem gondol a távozásra, a hátralevő két csoportmérkőzésen pedig továbbra is az a cél, hogy pontokat szerezzen az együttes. Hozzátette, védekezésben sok hibát követtek el, a csapat erejének nagy részét pedig az emésztette fel, hogy az egyenlítésért küzdjön.



"Mindegyik meccsünkön szoros eredményt értünk el, sajnos a könnyelmű hibák előjöttek mindegyiken. Ha nem koncentrálunk eléggé, akkor az NB I-es meccseket is nehéz megnyerni, ezen a szinten pedig gyakorlatilag lehetetlen. Ráadásul összességében a csoportunk sokkal inkább hasonlít egy Bajnokok Ligája-erősségű négyeshez, ahol mi vagyunk a legkisebb csapat" - mondta a szakember.



Ange Postecoglou, a Celtic vezetőedzője elmondta, nagy szükségük volt a győzelemre a továbbjutás miatt, és hozzátette, rendkívül elégedett csapata teljesítményével, különösképpen a támadókkal.