Kerékpársport

Giro d'Italia - Magyarországról rajtol a jövő évi verseny

Magyarországról rajtol a 2022-es Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny.



Amint a cyclingnews szakportál kiemelte, jövő szerdán Budapesten mutatják be a három magyarországi etap útvonalát, az ünnepségen jelen lesz Valter Attila, aki az idei Girón három napon át viselte az összetett éllovasnak járó rózsaszín trikót, valamint a viadal 1987-es győztese, az ír Stephen Roche.



Magyarország eredetileg tavaly lett volna házigazdája a Grande Partenzának, ám akkor a koronavírus-járvány miatt a viadalt őszre halasztották és teljes egészében Olaszországban rendezték. A 105. Giro d'Italia május 6-án rajtol, a három magyarországi szakasz után 9-én szünnap és az olaszországi transzfer következik a cyclingnews szerint. A verseny május 29-én ér véget.



Az eredeti tervek szerint tavaly egy rövid budapesti időfutammal kezdődött volna a Giro, ezt követően Budapest-Győr és Székesfehérvár-Nagykanizsa szakaszokra került volna sor. Magyarországot korábban még egyik háromhetes verseny sem érintette.



Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos június elején jelentette be, hogy kormány-előterjesztést dolgoztak ki a jövő évi Grande Partenza és az első három szakasz magyarországi megrendezéséről. A Girót szervező RCS Sport egy hónapja közölte, hogy jövőre külföldön kerül sor a viadal Nagy Rajtjára.



Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) elnöke az MTI megkeresésére kiemelte: teljes szemléletváltás történt néhány éve a kerékpársportban, emellett Magyarország mint turisztikai desztináció is felértékelődött az elmúlt években.



"Egy olyan patinás sportturisztikai és egyben médiaprodukciót, mint a Giro d'Italia, a szervezői nem vihetnek akárhová. A világ második legnagyobb kerékpáros körversenyének szervezője méltó helyszínnek tartja Magyarországot a Giro márkanév építéséhez? Hogy igen, az közös sikerünk" - jelentette ki az MKSZ elnöke.