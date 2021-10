Sport

Több európai szövetség kilépne a FIFA-ból, ha bevezetik a kétévenkénti vb-t

Több európai labdarúgó-szövetség kilátásba helyezte, hogy kilép a nemzetközi szövetségből (FIFA), amennyiben bevezetésre kerül a világbajnokság kétévenkénti megrendezése.



A dpa német hírügynökség értesülése szerint több mint egy tucat nemzeti szövetség fontolgatja ezt a lehetőséget.



A FIFA hétfőn jelentette be, hogy mind a 211 tagországának szövetségi kapitányával konzultál a világbajnokság kétévenkénti megrendezéséről, amely Gianni Infantino FIFA-elnök forradalmi terve. Az erről szóló tanulmány elkészítéséhez májusban a szervezet 211 tagjából 166 támogatását sikerült megnyernie, viszont több helyről közben éles ellenkezést váltott ki. Így bírálta a tervet az európai (UEFA) és a dél-amerikai (CONMEBOL) szövetség is, valamint az ezekben a térségekben lévő klubok, játékosok és szurkolói csoportosulások. A magyar szövetség szintén jelezte, hogy az UEFA-t támogatja a vb-rendezés kérdésében. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság is aggodalmának adott hangot.



Legutóbb a dán, a svéd, a norvég, a finn, az izlandi és feröer-szigeteki szövetség közös közleményben foglalt állást a kétévenkéti vb bevezetése ellen. Ahogy a dánok jelezték, "legrosszabb esetben és utolsó lehetőségként" nem zárják ki azt sem, hogy kilépnek a FIFA-ból, ha az nem áll el a tervektől.