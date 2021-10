Extrémsport

Felért a Kilimandzsáró csúcsára Zichó Viktor extrém kerékpáros-mászó

Magyar idő szerint október 13-án, a reggeli órákban elérte a Kilimandzsáró tetejét Zichó Viktor extrém kerékpáros-mászó, aki az 5895 méter magasan fekvő csúcsot az Indiai-óceán partjától indulva kerékpárral közelítette meg - tájékoztatta az esemény kommunikációjával megbízott cég az MTI-t csütörtökön.



Zichó Viktor a Kalifa Kilimandzsáró Bikepacking keretében október 5-én a Mombasából, az Indiai-óceán partjától indult el kerékpárral a Kilimandzsáró felé, hogy mintegy nyolc nap alatt 350 kilométert és közel 7500 méter szintemelkedést leküzdve érjen fel Afrika legmagasabb hegycsúcsára.



Az utat saját erőből, motorizált járművek segítsége nélkül teljesítette és mintegy 4700 méterig haladt két keréken, innen saját erőből cipelte fel kerékpárját az 5895 méter magas csúcsig, ahonnan később legurult a hegy lábáig.



A tájékoztató idézi a kerékpáros mászót, aki azt mondta, hogy első nap már 108 kilométert tekert, amivel feljutott 525 méterrre. A következő két napban is nagyjából ugyanekkora távolságot tett meg, október 10-én, vasárnap pedig eltöltött egy pihenőnapot Moshiban, hogy kipihenje az addigi 330 kilométert és a napszúrást, ami a tanzániai határátkelést is megnehezítette.



Mint mondta, a Kilimandzsárón egyéni rekordot döntött: egy nap alatt 750 méterről "felkerékpározott" egészen 3750 méterig, majd egy akklimatizációs pihenőnapot követően előbb kerékpárral majd mászva vágott neki a csúcsra vezető hátralévő az útnak.



A tájékoztató szerint az elérhető adatok alapján magyar részről Zichó Viktor teljesítette elsőként két keréken ezt az útvonalat, de világszinten is egyedinek számít a magyar sportoló teljesítménye.