Verekedés a Wembleyben: a FIFA vizsgálja a történteket

"A FIFA jelenleg elemzi a kedd esti találkozók jelentéseit, hogy az alapján hozza meg a megfelelő intézkedéseket. A FIFA határozottan elítéli az Anglia-Magyarország és az Albánia-Lengyelország mérkőzésen történteket, mert továbbra is elutasítja az erőszak és a megkülönböztetés minden formáját" - áll a FIFA szerdai közleményében, amely leszögezte, zérótoleranciát alkalmaz az ilyen "irtózatos viselkedéssel" szemben.



A Wembley Stadionban nem sokkal a kezdés után verekedés tört ki a vendégszektorban a szurkolók és a rendőrök között. A rendőrség közleménye szerint akkor robbant ki a "kisebb rendbontás", amikor a hatóság emberei behatoltak a szektorba, hogy előállítsanak egy drukkert, aki rasszista jelzőkkel szidalmazott egy rendezőt. A rend rövid idő belül helyre állt.



Az ugyancsak I csoportban rendezett tiranai összecsapáson még súlyosabb incidens történt, ugyanis közel negyedórára félbeszakadt a mérkőzés. A mindkét válogatott szempontjából sorsdöntő találkozón az albán szurkolók feldühödtek, amikor a lengyelek megszerezték a vezetést a 77. percben, és üvegekkel dobálták a vendégjátékosokat, ezért hosszú ideig állt a játék.



A magyarokat szeptemberben két zárt kapus mérkőzéssel büntette a FIFA az angolok elleni rasszista szurkolói megnyilvánulások miatt, de a büntetés felének végrehajtását felfüggesztette. Amennyiben most is elmarasztaló ítélet születik, könnyen életbe léphet a második találkozóra vonatkozó büntetés. Az első zárt kapus meccsét már lejátszotta a magyar csapat, ugyanis múlt szombaton üres lelátók előtt fogadta Albániát.

Hungary fans scuffling with stewards and police at Wembley pic.twitter.com/7dDei9IGWX — Mark Ogden (@MarkOgden_) October 12, 2021