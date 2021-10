Balhé a nézőtéren: összecsaptak a magyar szurkolók az angol rendőrökkel - videó

Nem volt épp a legbékésebb a hangulat az Anglia-Magyarország labdarúgó-vb-selejtező mérkőzésen kedden Londonban. Az összecsapás már a mérkőzés első perceiben elkezdődött. A rendfenntartók viperák és gumibotok használatával igyekeztek rendet tenni a magyar szektorban, ám nem volt könnyű dolguk, a magyarokhoz ugyanis lengyel szurkolók is csatlakoztak.



Úgy tudni, az indulatok akkor szabadultak el, amikor az egyik helyi rendfenntartót rasszista inzultus érte a magyar szurkolók részéről, a rendezők pedig emiatt behatoltak a szektorba. Egy másik forrás szerint a vendégszurkolók közül többen is átmásztak a székeiken.



A magyar válogatott végül 1-1-es döntetlent játszott az Eb-ezüstérmes angol csapat vendégeként a világbajnoki selejtezősorozat nyolcadik fordulójában, de bravúrja ellenére negyedik maradt a csoportjában.

Hungary fans scuffling with stewards and police at Wembley pic.twitter.com/7dDei9IGWX