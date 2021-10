Sport

Angol-magyar - Hetvenezren lehetnek a Wembleyben, 12-szeres pénzt ér a magyar siker

Hetvenezer nézőt várnak a szervezők kedden este a Wembley Stadionba, az angol és a magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezőjére.



A találkozóra információk szerint eddig 800 jegyet adtak el a vendégszektorba, ugyanakkor a brit szurkolók között is sok magyar lesz, a Londonban élők közül ugyanis többen korábban ide vették meg belépőiket, mert nem lehetett tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt milyen korlátozások lesznek érvényben.



Nagy-Britanniában nagy hagyománya van a fogadásnak, így természetesen az angol-magyar vb-selejtezőre is készültek a bukmékerek. Az összecsapásra külön lapot adtak ki, amelyben számtalan lehetőségre lehet kicsi vagy akár jelentősebb tétben is fogadni.



Az Európa-bajnoki döntős házigazdák sikere alig fizet valamit, az odds 1,14, ugyanakkor egy esetleges magyar győzelem 12-szeres pénzt ér az arra fogadónak.



A konkrét eredmény tekintve a 3-0-s angol győzelem kecsegtet a legkisebb haszonnal (5,5), a három- vagy annál többgólos magyar diadal pedig 150-szeres szorzót ér.



Arra, hogy ki szerzi a találkozó első gólját, Harry Kane, a Tottenham Hotpsur csatára a legesélyesebb (3,00), a vendégeknél ugyanerre a fogadásra Nikolic Nemanja és Sallai Roland került az élre 16-szoros lehetséges nyereménnyel.



Érdekesség, hogy Magyarországon van olyan online fogadóiroda, amelynek kínálatában az 1-0-s magyar győzelem nagyobb oddsszal, 34-szeressel szerepel, mint a 6-0-s angol siker, amelyet eltalálva a tét 26-szorosát kapja vissza a szerencsés játékos.



A világbajnoki selejtező 20.45 órakor kezdődik a Wembley Stadionban.