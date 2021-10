Sport

Női kézilabda Eb-selejtező - A portugálok legyőzésével kezdtek a magyarok

Az augusztus végén kinevezett szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir ezen a találkozón mutatkozott be a magyar felnőtt válogatott kispadján. 2021.10.06 20:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Kovács Tamás

A magyar női kézilabda-válogatott Érden 34-24-re legyőzte Portugáliát az Európa-bajnoki selejtezősorozat első, szerdai fordulójában.



Eredmény, Eb-selejtező, 1. forduló, 5. csoport:

Magyarország-Portugália 34-24 (17-15)

a magyar gólszerzők: Klujber 9, Lukács 6, Kácsor 5, Tóvizi, Háfra 3-3, Tóth E., Kovács A., Márton G. 2-2, Planéta, Vámos 1-1

lövések/gólok: 48/34, illetve 51/24

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 6/6

kiállítások: 6, illetve 8 perc



A magyar csapatból Szucsánszki Zita és Kovacsics Anikó sérülés, Szöllősi-Zácsik Szandra betegség miatt hiányzott. A bő keretből Szikora Melindát, Helembai Fannyt és Fodor Csengét nem nevezte a meccsre az új szakmai stáb, amely Bíró Blankát választotta csapatkapitánynak, a helyettese pedig Vámos Petra lett.



A várakozásoknak és az erőviszonyoknak megfelelően a házigazdák kezdtek jobban, nyolc perc alatt 6-2-re elléptek, a portugálok viszont egyáltalán nem voltak megilletődöttek, és az időkérésük után felzárkóztak két gólra. A 21. percben Golovin is időt kért, mert csapata védekezése nem működött tökéletesen - leginkább a két középső védő összhangja hiányzott az ellenfél beállói körül -, és a támadások sem voltak kellően olajozottak, elsősorban gyors ellenakciók végén voltak eredményesek a magyarok.



A hazaiak a hatos és az öt-egyes védekezéssel is próbálkoztak, a helyzet azonban nem változott, kettő és négy gól között ingadozott a különbség, a szünetben pedig 17-15 volt az állás.



A második felvonás elején egyenlített Portugália, a magyarok hat perc elteltével lőtték első góljukat, ekkor viszont lendületbe kerültek, és nyolc perc alatt egy 6-0-s sorozattal elhúztak. A vendégek fáradni látszottak, nem tudták tartani a lépést a tokiói olimpián hetedik helyezett ellenfelükkel, akik Klujber Katrin és Kácsor Gréta vezérletével egy újabb ötös gólszériával a 48. percre eldöntötték a meccset (28-18).



A hajrában Golovin az addig pihentetett játékosokat is beküldte, a csapat több variációt is kipróbált támadásban, és bár a vendégek némileg csökkentették a hátrányukat, a legvégén visszaállt a tízgólos különbség.



A portugálok legeredményesebb játékosa Joana Resende volt öt találattal. A magyar kapuban Bíró Blanka húsz védéssel járult hozzá a sikerhez.

"Jó dolgokat csináltunk, azonban védekezésben nem tudtuk megoldani a beálló körüli játékot, pedig beszéltünk róla, de belealudtunk az egészbe. A második félidő első tíz percében is kevés lábmunkával játszottunk, talán azt gondoltuk, hogy így is, úgy is meglesz. Csak akkor kezdtünk el igazándiból dolgozni, amikor egyenlítettek. Aztán sikerült egy kicsit több megállító faultot alkalmaznunk, ennek hatására a portugálok már csak egyszer-egyszer tudták megjátszani a beállókat. Örülök, hogy a beállóink bátrak voltak, és szépen megoldották a feladatukat" - nyilatkozta a lefújás után Golovin Vlagyimir.



A magyar válogatott vasárnap 17.30-tól Nagytapolcsányban a szlovák csapat vendégeként folytatja szereplését a jövő novemberi északmacedón, montenegrói, szlovén közös rendezésű Európa-bajnokság selejtezősorozatában. A csoport negyedik csapata a világbajnoki ezüstérmes Spanyolország. A tornára a csoport első két helyezettje jut ki, és már biztos résztvevő a címvédő Norvégia, valamint a rendező országok válogatottjai.