Siker

Nyíltvízi úszó vk - Rasovszky Kristóf harmadik lett Piombinóban

Az olimpiai ezüstérmes magyar úszó a nemzetközi szövetség tájékoztatása szerint 1:53:47.2 óra alatt teljesítette a 10 kilométert. A versenyen kettős olasz győzelem született, kiélezett küzdelemben végül az Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes Gregorio Paltrinieri minimális különbséggel bizonyult jobbnak Domenico Acerenzánál. A nőknél szintén olasz versenyző nyert, Giulia Gabrielleschit egy tizedmásodperccel a német Leonie Beck követte, míg a szintén olasz Martina de Memme harmadik lett.



"Az elmúlt héthez képest, amikor megbújtam kicsit a mezőnyben, most próbáltam én kezdeményezni. A táv második felében erősebben úsztam, és ez elég jól is ment, négyen voltunk teljesen együtt, sajnos a panel nem jött ki igazán jól, de így is örülök a harmadik helynek" - nyilatkozta Rasovszky Kristóf.



A férfiaknál az első tizenkettő, a nőknél az első tíz ért célba tíz másodperces különbségen belül.



A vk-sorozat negyedik, egyben utolsó versenyét szombaton szintén Olaszországban, Algheróban rendezik meg. A sorozat szeptember közepére tervezett fiumei viadalát törölték.



Eredmények, 10 km:



férfiak:

1. Gregorio Paltrinieri (olasz) 1:53:46.4 óra

2. Domenico Acerenza (olasz) 1:53:46.5

3. Rasovszky Kristóf 1:53:47.2

...9. Betlehem Dávid 1:53:54.6

...13. Székelyi Dániel 1:53:56.5

14. Pintér Ádám 1:54:31.9

...20. Kovacsics Márk 1:55:19.0

...22. Hambardzumyan Ashak 1:55:25.7

...24. Sárkány Zalán 1:55:33.9

...30. Gálicz Péter 1:58:04.3



nők:

1. Giulia Gabrielleschi (olasz) 2:03:25.6 ó

2. Leonie Beck (német) 2:03:25.7

3. Martina de Memme (olasz) 2:03:28.3

...9. Olasz Anna 2:03:34.9

...11. Rohács Réka 2:03:42.8

...16. Gál Kincső 2:04:06.2

17. Vas Luca 2:04:08.5

18. Berecz Blanka 2:04:09.7