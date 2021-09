Sport

Baji Balázs visszavonul

A 32 éves atléta kedden este Facebook-oldalán közölte döntését, hozzátéve, hogy nem szakad el a sportágtól, hanem a "pályán kívülről" próbálja majd viszonozni az atlétikának mindazt, amit kapott tőle.



"Elérkeztem az aktív versenyzői pályafutásom végéhez, amivel egy gyönyörű korszakot zárok le az életemben. Nehéz szavakba önteni mindazt, amit érzek, egy biztos, hálával tartozom az atlétikának és annak a rengeteg embernek, aki segítette végig az utamat" - írta a BHSE sportolója.



Baji Balázs a 2016-os amszterdami szabadtéri Eb-n nyert ezüstöt 110 méter gáton, egy évvel később pedig a londoni vb-n lett harmadik. A 2017-es év különösen kedves lehet a számára, mivel háromszor javította meg az országos csúcsot, akkor július 4-én a Gyulai Memorialon elért 13.15 másodperces eredményével pedig jelenleg is tartja a táv rekordját.



Az állatorvosként végzett vágtázó karrierje során két olimpián szerepelt, 2012-ben Londonban az előfutamban kiesett, a 2016-os riói játékokon viszont az elődöntőig jutott.



Pályafutásában 2019 februárjában következett be törés, amikor súlyos sérülést szenvedett, a térdét és combját is műteni kellett, majd felépülését csonthártyagyulladás hátráltatta. Egy évvel később vissza tudott térni, de korábbi formáját később sem nyerte vissza, igaz, az idei toruni fedett pályás Eb-n elődöntős volt 60 méter gáton, de a tokiói olimpiára pedig nem tudta kvalifikálni magát.



"Baji Balázs döntésére nem visszavonulásként tekintek, mert a sportágat nem hagyja el, és biztos vagyok benne, hogy sokat fog még tenni a magyar atlétikáért és a 2023-as budapesti világbajnokságért. Le a kalappal Balázs páratlan teljesítménye és pályafutása előtt és nagyon örülök, hogy a csapat tagja marad, és együtt dolgozhatunk ezért a szép sportágért!" - fogalmazott Gyulai Miklós elnök a magyar szövetség honlapján.