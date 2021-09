Fairplay

Teljesen ki akarják tiltani Magyarországot a vb-ről

Mint ismert, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) két zárt kapus mérkőzésre büntette – a másodikat találkozót két év próbaidőre felfüggesztették – a magyar válogatottat, 200 000 svájci frank befizetése mellett, az Anglia elleni szeptemberi vb-selejtezőn történtek miatt. A FARE (Football Against Racism In Europe) szervezet azonban ennél is tovább menne, a világbajnokságról is kizárná Magyarországot.



A szervezet ügyvezető igazgatója, Piara Powar az AP Hírügynökségnek adott interjújában elmondta, ha a FIFA figyelembe vette volna a kiszabott UEFA-büntetést is – három zárt kapus mérkőzés (a harmadik felfüggesztve) és százezer euró (mintegy 36 millió forint) –, akkor azzal kellett volna számolnia Magyarországnak, hogy kizárják a 2022-es katari világbajnokságról.



„A Magyarországra kiszabott FIFA-büntetés üdvözlendő, a szövetség részéről jelzi a rasszizmus büntetése iránti eltökéltséget. Ez azt is jelenti, hogy Magyarország két különböző labdarúgó-szövetségtől kapott hasonló eltiltást európai és nemzetközi szinten, a halmozott büntetés elve nem érvényesült, hosszabb távon ez nem fogja megoldani a magyar stadionokon belüli rasszista problémákat ” – mondta Piara Powar.



„Ha az összes magyar szabálysértést figyelembe vették volna, akkor a világbajnokságról való kizárás veszélye is fenyegette volna az országot, korrekciós intézkedéseket kellett volna bevezetni. Jobb együttműködésre lenne szükség az UEFA és a FIFA között, hogy összehangolják a rendeleteket” – folytatta a szervezet ügyvezető igazgatója.



„Ebben az esetben az UEFA-nak kérnie kellett volna a FIFA-t, alkalmazza a korábbi szankciókat, és zárt kapuk mögött játsszák le a Magyarország–Anglia mérkőzést. Ez a adminisztratív kiskapu lehetővé tette a rasszizmus virágzását.”