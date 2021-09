Sport

Noszály: az öt magyar férfi tenisztehetség két év múlva bekerülhet a legjobb 200 közé

Az öt tehetség legközelebb a hétfőn kezdődő, budapesti, 25 000 dollár összdíjazású viadalon indul, s a magyar szövetségnek köszönhetően mindannyian a főtáblának kezdhetnek. 2021.09.24

Noszály Sándor korábbi éljátékos március óta dolgozik együtt a magyar férfi tenisz öt tehetségével, akikkel szemben szerinte reális elvárás, hogy két év múlva ott legyenek a legjobb 200 között a világranglistán.



A 49 éves szakember a magyar szövetség oldalán közzétett interjúban beszélt arról, hogy tavaly tért haza az Egyesült Államokból, ahol világsztár színészeket, illetve Bill Gatest is oktatta, ám komolyabb szakmai kihívásra vágyott.



"Amikor Bill Gates vagy Gerald Buttler tenyeresére vagy fonákjára kellett figyelnem, az is egyfajta szakmai kihívást jelentett a számomra, de messze nem olyat, mint amikor egy profit készítesz fel versenyről versenyre, és ott láthatod viszont azokat az ütéseket, amiket gyakoroltál a tanítványoddal" - mondta a korábbi top 100-as teniszező, aki Magyarországon előbb Balázs Attilával dolgozott együtt. - "Attilával tavaly tíz hónapig dolgozhattam, és ahhoz, hogy az év végére a 75. helyre jött fel a világranglistán, azért nekem is volt közöm. Őszintén sajnálom, hogy a csonthártya-gyulladása miatt nem tudta folytatni a menetelését."



Noszály Sándor március elsejétől már az öt legtehetségesebbnek ítélt hazai fiatal, Piros Zsombor, Valkusz Máté, Marozsán Fábián, Fajta Péter és Velcz Zsombor fejlődését segíti Palágyi Miklóssal közösen. A "NextGen" tagjaival már sikerült eredményeket elérniük edző társával, ugyanis több tornagyőzelem is született az elmúlt időszakban.



"Kicsit átalakítottuk a modern tenisz alapján a játékukat, amiben a pozíciójáték lett a lényeg. Rengeteget gyakoroljuk a szervát és a ritörnt, hiszen a mai játékban az kerül előnybe a pályán, aki először veszi a kezébe a kezdeményezést. Persze mindehhez hozzátesszük a röptejátékot, a megfelelő erőnlétet és a tökéletes lábmunkát" - nyilatkozta Noszály Sándor, jelezve, hogy a teniszezők már nyolc tornagyőzelmet arattak március óta.



Noszály úgy véli, hogy Piros (358.), Marozsán (433.) és Valkusz (456.) számára a következő lépcsőfok a legjobb 250 lehet, mert onnan már indulhatnak a Grand Slam-selejtezőkben. "A tehetségük megvan hozzá, a többit meg kemény munkával hozzá lehet tenni. Mondjuk két év múlva oda szeretnénk eljutni, hogy valamennyien bekerüljenek a legjobb kétszázba, sőt, abban is biztos vagyok, hogy 2022 végére ketten ott lehetnek a legjobb százötvenben."



"Nagyon jó formában vannak, bármelyikük képes arra, hogy több fordulót is menjen. Sőt, azt sem tartom kizártnak, hogy közülük kerül ki a tornagyőztes is" - beszélt a jövő heti esélyekről Noszály Sándor.