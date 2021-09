Sport

Premier League - Téli szünetet tartanak a következő idényben a katari világbajnokság miatt

Jövőre november 13. és december 26. között szünetet tartanak majd az angol labdarúgó-bajnokságban a télen sorra kerülő katari világbajnokság miatt. 2021.09.23 20:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Sky Sports csütörtöki beszámolója szerint a Premier League-ben szereplő klubok vezetőinek Londonban rendezett találkozóján arról is döntés született, hogy a szezont 2022-ben a megszokottnál egy héttel korábban - valószínűleg augusztus 6-án - kezdik, és az eddigieknél később, de még májusban fejezik be. Ennek megfelelően az FA Kupa döntőjét júniusra csúsztatják.



A világbajnokságra kijutó válogatottak futballistái a téli szünetnek köszönhetően egy hétig készülhetnek fel a vb-re nemzeti együttesüknél, viszont ha csapatukkal döntőt játszanak Katarban, akkor mindössze nyolc napot tudnak majd pihenni, mielőtt folytatódna a Premier League.



Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) javaslata szerint a másodosztály küzdelmei is szünetelni fognak november 13-tól, de elképzelhető, hogy már a vb csoportköre után folytatódhatnak, míg a harmadik és negyedik vonalbeli meccseket a vb ideje alatt is megrendezik majd. Az alacsonyabb osztályokban viszont a 2022/23-as idény várhatóan már július utolsó hétvégéjén elkezdődik.



A katari világbajnokságra jövőre november 21. és december 18. között kerül sor.