Sport

Birkózó-vb - Egyetlen tokiói olimpikont jelöltek a magyar csapatba

A tokiói olimpián szerepelt hat magyar birkózó közül egyedüliként az ötödik helyezett Szőke Alexet jelölték az oslói világbajnokságra utazó keretbe. 2021.09.21 10:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar szövetség keddi tájékoztatása szerint a szakmai bizottság javaslatát az elnökség pénteki ülésén véglegesíti, de "túl sok változtatás nem várható".



A magyar színeket "igen fiatal átlagéletkorú gárda képviseli majd a norvég fővárosban". A hat idei magyar olimpikonból egyedül a kötöttfogású 97 kilósok között pontszerző, 21 éves Szőke Alex indul.



A kis létszámú női csapat mindkét tagja U23-as Európa-bajnok, és volt már érmes felnőtt Eb-n. Hozzájuk hasonlóan a szabadfogásúak sem lesznek sokan, kötöttfogásban viszont Szőkén kívül is bőven vannak tehetségek. Szinte mindegyikük állt már dobogón korosztályos vagy felnőtt világversenyen egyaránt, sőt: Váncza István U23-as Európa-, Takács István junior világ- és Európa-, Lévai Tamás és Szőke Alex junior Európa-bajnok.



Bácsi Péter, a szövetség szakmai igazgatója elmondta: az összeállítást illetően nem nagyon voltak kérdőjelek



"Egyedül Váncza betegsége okozott kisebb gondot, de az U23-as országos bajnokságon megmutatta, hogy jó formában van. Fiatal a gárda, a jövő építése folyik, elsősorban kötöttfogásban reménykedhetünk éremben. De persze a szabadfogásúak is hozhatnak helyezést, vagy épp a lányok, akik már megmutatták a tehetségüket, ám viszonylag régóta adósak az újabb eredményekkel. Cél az ütőképes csapat kialakítása a következő olimpiára, ennek érdekében már most lehet élni a lehetőséggel" - nyilatkozta.



A világbajnokság jövő szombaton kezdődik és az utána következő hét végéig tart.



A magyar vb-csapat:

nők:

Galambos Ramóna (57 kg, UTE), Németh Zsanett (76 kg, UTE)

kötöttfogás:

Kecskeméti Krisztián (60 kg, Cegléd), Torba Erik (63 kg, BHSE), Váncza István (67 kg, Ferencváros), Fritsch Róbert (72 kg, Csepeli BC), Lévai Tamás (77 kg, BHSE), Szabó László (82 kg, UTE), Takács István (87 kg, BHSE), Szőke Alex (97 kg, ESMTK)

szabadfogás:

Halidov Gamzatgadzsi (61 kg, ESMTK), Antal Dániel (70 kg, UTE), Kuramagomedov Murad (74 kg, Tatabánya), Vida Csaba (79 kg, KTE)