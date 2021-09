Siker!

Kick-box világkupa - Tíz aranyérmet nyertek a magyarok

Összesen tíz aranyérmet nyertek a magyarok felnőtt korosztályban a 26. kick-box világkupán a a hétvégén a BOK Csarnokban.



Az év egyik legrangosabb eseményére rekordnevezés érkezett, 45 ország 1700 harcosa indult.



A hazai versenyzők közül ugyanakkor sokan döntöttek úgy, hogy kihagyják az eseményt, és az októberi világbajnokságra készülnek. A 2019-ben világbajnok Fésű Lajos viszont tatamira lépett és küzdelemben két kategóriában is a legjobbnak bizonyult.



"Egy viszonylag jelentős arány volt, akik azt gondolták, hogy még nincsenek kellően felkészülve erre a versenyre." - nyilatkozott Galambos Péter, a Magyar Kick-box Szövetség elnöke az MTI-nek. Hozzátette, hogy a döntés mögött lelki tényezők is állhatnak, ugyanis a versenyzőknek fontos egy bizonyos szinten tartani az önbizalmukat.



"Mi ezt úgy könyveljük el, mint az egész helyzetből adódó járulékos veszteséget, és a legfontosabb nekünk is a világbajnoki részvétel lesz" - fogalmazott az elnök. A vb-t október 18-23-án rendezik meg Jesolóban.



A budapesti viadalon, amely az első nagy világverseny volt azóta, hogy júliusban a NOB teljes jogú sportágként fogadta el a kick-boxot, összességében Magyarország végzett az éremtáblázat élén. A felnőttek között tíz arany-, 17 ezüst- és 21 bronzéremmel zárt a magyar csapat.



A háromnapos rendezvényen a gyermektől egészen veterán korosztályig mindenkinek lehetősége nyílt a versenyzésre hét szabályrendszerben: pointfightingban (PF), light-contactban (LC), kick-lightban (KL), full-contactban (FC), low-kickben (LK), K1-ben, és a formagyakorlatok bemutatásában (CF és MF, zenés, kreatív és ezek fegyveres változata).



Az Európai Kick-box Szövetség, a WAKO Europe hétvégi budapesti közgyűlésén a szervezet elnökévé választották Király Istvánt.



Magyar sikerek felnőtt korosztályban:

Férfiak pointfighting csapatverseny: Halker-Király Team Kick-box Akadémia

Női light-contact csapatverseny: Combat "D" SC - Barátság SE

Zenés és kreatív formagyakorlat: Brebovszky Zoltán

Zenés és kreatív formagyakorlat fegyverrel: Mónus Viktor

Férfi kick-light 57 kg: Száraz Gergő

Férfi light-contact 57 kg: Enyingi Ádám

Férfi kick-light és light-contact 69 kg: Fésű Lajos